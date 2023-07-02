Не успели дети вернуться в Киев, как сразу застали две тревоги. Ефросинина уже не раз рассказывала, что во время ночных атак ходит в комору.

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Теперь Ефросинина решилась привезти детей в Киев, чтобы те встретились с отцом Тимуром Хромаевым, который сейчас служит в рядах ВСУ. В Инстаграм-сторис ведущая показала фото из дома со спящим сыном.

По словам Ефросининой, дорога из Польши в Украину была сложной и заняла 17 часов. Кроме того, по приезду в столицу их "встретили" сирены.

Позади 17 часов за рулем из Варшавы в Киев... Мы с детьми дома наконец! "Празднуем" возвращение двумя воздушными тревогами подряд: ночной и утренней,

– написала Маша Ефросинина.



Маша Ефросинина вернулась с детьми домой / Фото с ее инстаграм-сторис

Как сообщила ведущая, на границе был коллапс – на выезд из Украины сотни автомобилей. Она предполагает, что это из-за информационного напряжения о ЗАЭС. Однако на въезд в Украину столько же авто – очередь километровая.

Утром звезда приготовила детям сырники. Ефросинина с утра показала себя на кухне в своем доме.



Маша Ефросинина приготовила завтрак детям / Фото с ее инстаграм-сторис

К слову, в апреле этого года телеведущая впервые с начала войны привезла дочь Нану в Киев. Однако тогда тоже была тревога – с 4 утра они сидели в амбаре и почти не спали.

Напомним, что во время полномасштабной войны Ефросинина вместе с детьми и своей мамой уехала за границу. Сначала они находились в Германии, но позже Маша решила переехать поближе к Украине и обустроила жизнь семьи в Польше.