Єфросиніна вирішила піти з Олександром на концерт Олі Полякової. В Інстаграм-сторіс Маша розповіла, як провела час з сином.

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В соцмережах телеведуча повідомила, що приїхала до Сашка вперше за майже місяць.

І звісно, щоб справити на нього враження, бо ми не бачилися місяць, і щоб загоїти провину, мама повела тебе, синочку, куди? Їсти морозиво? Піцу? Ні, на концерт Олі Полякової,

– жартома поділилася Маша.



Маша Єфросиніна з сином / Фото з її інстаграму

Проведений час разом залишив приємні враження у Єфросиніної та її сина. Тож у кінці вечора зірка поділилася усміхненою світлиною з хлопчиком.

"Вважаю, що я мати від бога. Жодна піца так не приголомшить", – пожартувала Єфросиніна



Маша Єфросиніна з сином / Фото з її інстаграму

Ведуча зізналася, що вона вперше побачила нову концертну програму подруги-співачки, яка дуже розчулила її.

"Я вперше дивлюсь нову програму Олі Полякової. Якби мені хтось сказав, що побачу, як вся зала ридає під її пісні", – поділилася враженнями Єфросиніна.



Маша Єфросиніна на концерті Полякової / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що зараз 8-річний син та 18-ирічна донька Маші Єфросиніної перебувають у Польщі через повномасштабну війну в Україні. Ведуча своєю чергою живе на дві країни, адже продовжує працювати в Україні.