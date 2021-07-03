Маша Єфросиніна полетіла на відпочинок з сином і подругами: фото, відео

Після романтичної відпустки з чоловіком Маша Єфросиніна полетіла на відпочинок з сином і подругами. Вони зупинились у 5-зірковому готелі в Туреччині.

На відміну від інших українських зірок Маша Єфросиніна відмовлялась від закордонних поїздок у розпал коронавірусу. З послабленням карантинних обмежень зірка повернулась до подорожей. Зараз вона відпочиває в Туреччині з 6-річним сином Олександром, кумою Ольгою та зірковою подругою Лєрою Бородіною.

До теми Не по-чоловічому, – Маша Єфросиніна відреагувала на публічне приниження Дурнєва

"З Льоліком ми дружимо більш як 20 років. Вона хрещена Сані й взагалі моє все. І ось нещодавно ми з'ясували, що ніколи не відпочивали разом", – поділилась ведуча. Вона швидко виправила ситуацію та запросила куму в Анталію.

Маша Єфросиніна з сином і кумою в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої

Маша Єфросиніна з сином і кумою в Туреччині / Фото з інстаграму ведучої

"Відпочиваю чудово: сплю, лежу в СПА, читаю книги, медитую… У своїх мріях. Ще 48 кіл й одразу почну", – з гумором поділилась Маша Єфросиніна, показавши, як розважається в аквапарку з сином.

До слова, у Туреччину ведуча не взяла 17-річну доньку Нану. Дівчинка, яка навчається в коледжі в Канаді, проводить канікули в Україні. Зіркова мама влаштувала її на роботу. Нана працює менеджером у бренді Mashsh.

Нагадаємо, напередодні свого дня народження Маша Єфросиніна вперше за останні 15 місяців запланувала романтичну поїздку в Мексику. Однак їхня з чоловіком відпустка ледь не зірвалася. Все через "протермінований" паспорт Тимура.

За кілька днів подружжю все ж вдалось розв'язати проблеми з документами й полетіти в Тулум. У Мексиці Маша Єфросиніна демонструвала яскраві образи та робила романтичні селфі з чоловіком.