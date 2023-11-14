Син телеведучої Маші Єфросиніної переважно залишається у Польщі, де живе з бабусею. Хоч інколи хлопець приїжджає до України разом з зірковою матусею, деякий час вони змушені перебувати у розлуці.
До слова Пів року жив з іншою жінкою, – Маша Єфросиніна назвала Остапчука "брехуном"
Маша Єфросиніна показала фото з сином
В інстаграм-сторіз Маша Єфросиніна опублікувала нове домашнє фото з 9-річним Сашком. Він ніжно пригорнувся до мами. Телеведуча зробила фото у коричневому светрі й була без макіяжу.
Не злізає з мене, навіть ігри не цікавлять. У моменти, коли знову і знову потрібно розлучатися з ним, моє бажання про припинення існування отс*сії найжагучіше,
– поділилась телеведуча.
Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграм-сторіз
Шанувальники Маші Єфросиніної з гумором відреагували на її світлину з сином.
- "Маша, вибачте, але я б з Вас теж не злізала. Яка ви чудова і прекрасна".
- "І я таке відчула, коли дивилась ваші сторіз";
- "Приєднуюсь";
- "І я хочу до вас на ручки".
Реакція фанів / Фото з інстаграм-сторіз
Коли син Єфросиніної був вдома
- Востаннє Сашко приїздив до України разом з мамою ще наприкінці літа – у серпні. Тоді ведуча взяла кілька днів відпочинку, а в дорогу додому до неї приєднався син. На жаль, тоді Київ зустрів їх сиренами.
- 20 серпня Сашко вперше за довгий час зустрівся з батьком-військовим, а вже через 5 днів хлопчик зустрів вдома свій день народження – йому виповнилося 9 років. Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур організували для іменинника похід у тир. Він мав урок з професійної стрільби та під наглядом інструктора зробив свої перші постріли.