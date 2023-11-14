Син телеведучої Маші Єфросиніної переважно залишається у Польщі, де живе з бабусею. Хоч інколи хлопець приїжджає до України разом з зірковою матусею, деякий час вони змушені перебувати у розлуці.

До слова Пів року жив з іншою жінкою, – Маша Єфросиніна назвала Остапчука "брехуном"

Маша Єфросиніна показала фото з сином

В інстаграм-сторіз Маша Єфросиніна опублікувала нове домашнє фото з 9-річним Сашком. Він ніжно пригорнувся до мами. Телеведуча зробила фото у коричневому светрі й була без макіяжу.

Не злізає з мене, навіть ігри не цікавлять. У моменти, коли знову і знову потрібно розлучатися з ним, моє бажання про припинення існування отс*сії найжагучіше,

– поділилась телеведуча.



Маша Єфросиніна з сином / Фото з інстаграм-сторіз

Шанувальники Маші Єфросиніної з гумором відреагували на її світлину з сином.

"Маша, вибачте, але я б з Вас теж не злізала. Яка ви чудова і прекрасна".

"І я таке відчула, коли дивилась ваші сторіз";

"Приєднуюсь";

"І я хочу до вас на ручки".



Реакція фанів / Фото з інстаграм-сторіз

Коли син Єфросиніної був вдома