Сын телеведущей Маши Ефросининой в основном остается в Польше, где живет с бабушкой. Хотя иногда парень приезжает в Украину вместе со звездной мамочкой, некоторое время они вынуждены находиться в разлуке.

К слову Полгода жил с другой женщиной, – Маша Ефросинина назвала Остапчука "лжецом"

Маша Ефросинина показала фото с сыном

В инстаграм-сториз Маша Ефросинина опубликовала новое домашнее фото с 9-летним Сашей. Он нежно прильнул к маме. Телеведущая сделала фото в коричневом свитере и была без макияжа.

Не слезаю с меня, даже игры не интересуют. В моменты, когда снова и снова нужно расставаться с ним, мое желание о прекращении существования отс*ссии самое страстное,
– поделилась телеведущая.


Маша Ефросинина с сыном / Фото с инстаграм-сториз

Поклонники Маши Ефросининой с юмором отреагировали на ее фотографию с сыном.

  • "Маша, извините, но я бы с Вас тоже не слезала. Какая вы замечательная и прекрасная".
  • "И я такое почувствовала, когда смотрела ваши стразы";
  • "Присоединяюсь";
  • "И я хочу к вам на ручки".


Реакция фанов / Фото с инстаграм-сториз

Когда сын Ефросининой был дома

  • В последний раз Саша приезжал в Украину вместе с мамой еще в конце лета – в августе. Тогда ведущая взяла несколько дней отдыха, а в путь домой к ней присоединился сын. К сожалению, тогда Киев встретил их сиренами.
  • 20 августа Саша впервые за долгое время встретился с отцом-военным, а уже через 5 дней мальчик встретил дома свой день рождения – ему исполнилось 9 лет. Маша Ефросинина и ее муж Тимур организовали для именинника поход в тир. У него был урок по профессиональной стрельбе и под наблюдением инструктора сделал свои первые выстрелы.