"До сліз": Маша Єфросиніна розчулила мережу відео зустрічі сина з татом-військовим

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася радісною новиною з підписниками про повернення її чоловіка-військового Тимура Хромаєва на деякий час у столицю. Водночас вона розчулила підписників відео, як її 8-річний син зустрів батька після тривалої розлуки.

Лише нещодавно знаменитість публікувала ролик, як їде додому потягом Варшава – Київ. Помітно, що у відео телеведуча щаслива від того, що повертається до України. Ймовірно тоді вона знала, що Тимур теж незабаром приїде у Київ.

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Як Сашко зустрівся з татом

У ролику видно, що хтось постукав у двері, відтак хлопець пішов їх відчиняти. Він зовсім не очікував там побачити тата. Саша був шокований та водночас дуже щасливий. Тимур одразу підійшов до сина і вони почали обійматися. Маша Єфросиніна в цей час знімала їх на камеру. Вона зазначила, що кожного разу такі зустрічі рвуть її серце на частинки.

Але саме сьогодні я щаслива,

– написала під відео ведуча.

Як виявилось, батько з сином зустрілися лише втретє після того, як чоловік пішов на фронт.

Реакція мережі

В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що їх дуже розчулило відео телеведучої:

"До сліз";

"Плачу. Наші діти не заслуговують на таке дитинство. Нехай всі мами й тати повернуться до своїх дітей";

"До сліз. Нехай всі дітки дочекаються татусів живими";

"Дякую, що показали цей момент. Зі сльозами радості разом з вашою родиною. Низький уклін і безмежна подяка чоловікові за наш спокій";

"Плачу, бо моя дитина вже ніколи не побачить батька";

"А я завжди плачу під такі відео, просто не можу. Обіймаю та радію від щирого серця".

, чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв вже понад рік воює на фронті. Телеведуча зізналася, що зараз переживає складний період,