Маша Єфросиніна показала стильний образ у широких джинсах та обтислій блузі: фото

Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Ведуча Маша Єфросиніна ледь не щодня демонструє стильні образи, підкорюючи публіку бездоганним смаком. Для нового виходу вона обрала широкі світлі джинси та блузку пудрового кольору.
Попри те, що Маша Єфросиніна є засновницею бренду комфортного домашнього одягу, для публічних появ вона підбирає трендові й не завжди зручні вбрання. Однак у кожному новому образі ведуча виглядає приголомшливо.
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Зірка одягла легку обтислу блузу пудрового кольору з V-подібним декольте, яку поєднала зі світлими широкими джинсами з високою таліє. Look вона довершила лоферами срібного кольору з гострими носками та довгими срібними сережками. Маша Єфросиніна зробила насичений вечірній макіяж з акцентом на очі, а волосся і чубчик вклала рівно.
Ведуча позувала в кімнаті з екстравагантним інтер'єром – оксамитовими шторами насиченого червоного кольору та рожевим килимом. Вона сиділа на кріслі з зухвалим леопардовим принтом, а в дописі прокоментувала соціальну мережу Clubhouse, яка швидко набирає обертів.
"Ну ось хто-небудь з вас міг припустити, що слово "кімната" буквально за лічені дні здатне набути абсолютно нове значення?" – поцікавилася Маша Єфросиніна.