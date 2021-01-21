Український модельєр Сергій Єрмаков помер 20 січня у віці 48 років. Чоловік створив чимало розкішних образів, які одягали перші зірки України. Один з таких вирішила пригадати українська телеведуча Маша Єфросиніна.

Телеведуча Маша Єфросиніна мала честь одягнути сукню авторства Єрмакова на сцені Євробачення-2005, яке відбувалось в Україні. Рік до цього співачка Руслана перемогла на міжнародному конкурсі з "Дикими танцями" і привезла подію в Україну.

До слова Помер відомий дизайнер Сергій Єрмаков

Тоді Маша Єфросиніна була одягнена у чарівну сріблясту сукню у формі "рибки" з тисячами каменів, які сяяли під прожекторами світла. Згадуючи образ, Маша зізналась, що його було пошито всього за два тижні, і на це була своя причина.



Маша Єфросиніна на Євробаченні-2005 / Фото з соцмереж

Її менше ніж за місяць обрали ведучою заходу, а вона зовсім не знала, що має одягнути. На неї мали дивитись 150 мільйонів людей, оскільки це було 50-те, ювілейне Євробачення, а поняття соціальних мереж, суконь на прокат та інших благ сучасного світу тоді ще не були доступними.

"В одному-єдиному магазині Києва з вечірніми сукнями мені сказали, що дадуть мені "дольчегабану з валентино", але тільки якщо я надам квитки їм на весь партер! На весь, розумієте, партер! Тобто люди з усього світу летять до Києва, а місць їм не буде, тому що там сидять всі працівники дороговалютного магазину і їхня рідня за Машину сукню..." – поділилась ведуча.

І тут вона вирішила звернутись до свого друга-дизайнера Сергія Єрмакова, аби той всього за 2 тижні створив сукню, яка би вразила весь світ. На що він лаконічно відповів: "Будеш сяяти!".

Ви бачите зараз цю сукню! На ній понад 20 тисяч каменів. Я худла на нервах так стрімко, що швачки Сергія ушивали мені її в гримерці "Палацу Спорту"… Сергій називав її "Русалка"… І про неї написала вся світова преса… Я сяяла, як обіцяв дизайнер, і ще рік після отримувала захоплені відгуки людей,

– з сумом розповіла Маша Єфросиніна.

Жінка не може повірити у смерть українського дизайнера, тому своєю публікацією вирішила віддати шану йому, аби всі знали про його неймовірний талант.