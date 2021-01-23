Маша Єфросиніна продемонструвала комфортний образ: фото
Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новим фото з прихильниками. На ньому вона продемонструвала комфортний та оригінальний образ.
Успішна українська телеведуча Маша Єфросиніна часто ділиться з прихильниками новими світлинами та кадрами з життя. Днями вона опублікувала фото на особистій сторінці в інстаграмі.
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Образ Маші Єфросиніної
Телеведуча позувала у власному офісі, де вона розробляє ідеї для свого бренду одягу Mashsh Wear. Вона повернулась до роботи після зимового відпочинку, тому далі працює над колекціями вбрання.
Для роботи в офісі Маша Єфросиніна обрала незвичний образ, адже це не був класичний костюм чи сукня. Зірка обрала зручне та комфортне для себе вбрання. Вона позувала в теплому синьому светрі з різнобарвними вставками та широкими штанами лілового кольору. Також Маша вдягнула яскраву синю шубу та бордові замшеві чоботи на підборах.
Чорне волосся телеведуча зав'язала в низький пучок, а косметикою майже не користувалась, тож похизувалась натуральною красою.
Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної
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