Маша Єфросиніна показала розмову з чоловіком-військовим: він її зворушливо підтримав

Телеведуча Маша Єфросиніна зараз, як і багато українських жінок, у розлуці з чоловіком Тимуром Хромаєвим, який служить на фронті. Кохання на відстані зіркові парі дається нелегко, проте чоловік-військовий дуже її підтримує.

У День Києва Маша вирішила прогулятися містом, однак не змогла насолодитися святом через велику кількість людей. Це ще більше засмутило Єфросиніну, яка дуже сумує за своїм чоловіком.

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Насолоджуватися прогулянками зірці було складно, бо її коханий далеко. В Instagram Маша Єфросиніна показала скріншот своєї розмови з Тимуром по відеозв'язку та поділилася своїми переживаннями.

А, може, справа і не в мільйонах людей, які їдять морозиво та валяються на київській траві... А в моїй психіці, бо кілька діб шаленої ейфорії від святкувань і привітань глушили мій сум за цим чоловіком…,

– вважає зірка.

Ведуча зізнається, що після жахливої ночі в ніч на 28 травня її дуже "накрило". Проте чоловік Єфросиніну підтримав.

"Зазвичай я могла пожалітися йому на все! Але тепері це ніяк, бо він просить триматися й вірити, що попереду ще краще майбутнє", – написала Маша.



Маша Єфросиніна показала розмову з чоловіком / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Згодом хтось із шанувальників написав Маші, що бачив її чоловіка-військового у своєму місті та похвалив його. Єфросиніна відповіла, що теж пишається Тимуром. "Вірю, що все будже добре, він за 20 років ні разу не збрехав мені", – написала вона.



Маша Єфросиніна висловилася про Тимура / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що зірка не змогла прогулятися переповненими вулицями Києва, тож вирішила відпочити в лазні.

Чесно пішла гуляти містом, але, виявилося, що всі абсолютно чесно зробили те саме. Відчуття, що зараз одночасно по вулицях Києва ходить кілька мільйонів людей. Тому вирішила послати себе в баню,

– сказала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна в сауні / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, телеведуча Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв у шлюбі майже 20 років. Проте на початку травня, як зізналася зірка, вона забула про річницю їхнього знайомства. Проте Єфросиніна не дуже засмутилася. Вона заявила, що відсвяткує її наступного року разом з чоловіком-військовим у Криму.

Нагадаємо, що в квітні сім‘я вперше зустрілася, хоч і не в повному складі. За словами Маші, Тимур не бачив сина десь вісім місяців. Єфросиніна розповіла, що зустріч пройшла зі сльозами.