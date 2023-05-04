Проте Єфросиніна не дуже засмутилася. Вона заявила, що відсвяткує її наступного року разом з чоловіком в Криму. Днями вона також розповідала, як витримує розлуку з Тимуром, який в ЗСУ.

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В Instagram телеведуча зізналася, що вона з чоловіком забула про особисте свято. Вони 2 травня під час спілкування не згадали про річницю.

Вчора під час нашої вечірньої розмови з чоловіком ніхто з нас не згадав, що у нас річниця. Річниця нашого знайомства. Усі знають, що ми познайомилися в Ялті, на набережній, 2 травня. Вчора виповнився 21 рік, як ми познайомилися,

– заявила Єфросиніна.

Зірка зауважила, що до 2021 року вони жодного разу не пропускали річницю, завжди кудись їхали, проводили час разом.



Єфросиніна забула про річницю з Тимуром / Скриншот її інстаграм-сторіс

"Ось уже два роки не відзначаємо. Минулого року не забули, а цього просто провтикали", – зізналася Марія.

Проте ведуча не дуже засмутилася з цього приводу. Вона вірить, що наступного року у них із Тимуром буде можливість по-особливому відзначити 2 травня.

Я сподіваюся, що наступного року 22-гу річницю знайомства ми в Ялті на набережній і відсвяткуємо,

– сказала вона.



Єфросиніна розповіла про річницю з Тимуром / Скриншот її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що в березні чоловік ведучої Маші Єфросиніної святкував день народження, тож дружина привітала його та показала фото коханого з фронту.

А у квітні сім‘я вперше зустрілася, хоч і не в повному складі. За словами Маші, Тимур не бачив сина десь вісім місяців. Єфросиніна розповіла, що зустріч пройшла зі сльозами.