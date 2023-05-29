В День Киева Маша решила прогуляться по городу, однако не смогла насладиться праздником из-за большого количества людей. Это еще больше огорчило Ефросинину, которая очень скучает по своему мужу.

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Наслаждаться прогулками звезде было сложно, потому что ее любимый далеко. В Instagram Маша Ефросинина показала скриншот своего разговора с Тимуром по видеосвязи и поделилась своими переживаниями.

А, может, дело и не в миллионах людей, которые едят мороженое и валяются на киевской траве... А в моей психике, потому что несколько суток бешеной эйфории от празднований и поздравлений глушили мою грусть по этому мужу…,

– считает звезда.

Ведущая признается, что после ужасной ночи в ночь на 28 мая ее очень "накрыло". Однако муж Ефросинину поддержал.

"Обычно я могла пожаловаться ему на все! Но теперь это никак, потому что он просит держаться и верить, что впереди еще лучшее будущее", – написала Маша.



Маша Ефросинина показала разговор с мужем / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Впоследствии кто-то из поклонников написал Маше, что видел ее мужа-военного в своем городе и похвалил его. Ефросинина ответила, что тоже гордится Тимуром. "Верю, что все будет хорошо, он за 20 лет ни разу не соврал мне", – написала она.



Маша Ефросинина высказалась о Тимуре / Фото с ее инстаграм-сторис

Добавим, что звезда не смогла прогуляться по переполненным улицам Киева, поэтому решила отдохнуть в бане.

Честно пошла гулять по городу, но, оказалось, что все совершенно честно сделали то же самое. Ощущение, что сейчас одновременно по улицам Киева ходит несколько миллионов человек. Поэтому решила послать себя в баню,

– сказала Ефросинина.



Маша Ефросинина в сауне / Фото с ее инстаграмм-сторис

К слову, телеведущая Маша Ефросинина и Тимур Хромаев в браке почти 20 лет. Однако в начале мая, как призналась звезда, она забыла о годовщине их знакомства. Однако Ефросинина не очень расстроилась. Она заявила, что отпразднует ее в следующем году вместе с мужем-военным в Крыму.

Напомним, что в апреле семья впервые встретилась, хоть и не в полном составе. По словам Маши, Тимур не видел сына около восьми месяцев. Ефросинина рассказала, что встреча прошла со слезами.