Я помстилася, – Оля Полякова зізналася, як Маша Єфросиніна двічі образила її

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова зараз добре товаришують, але раніше між ними був конфлікт. Артистка заявила, що подруга двічі сильно образила її.

Про образу Полякова, яка нещодавно показала, як облаштувала укриття в підвалі свого будинку, розповіла в новому випуску "Дорослих дівчаток".

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Як Маша Єфросиніна образила Олю Полякову

Полякова зазначила, що завжди добре ставилася до Єфросиніної. Тому погодилася прийти до неї на проєкт "Маша", але подруга "під**бувала всі знімання, була зла і неприємна". Потім Олю знову вмовляли піти на програму до Маші, вона не хотіла йти, але врешті-решт погодилася. Але ведуча знову була злою.

"Після того, як ти мене під**бувала, я до тебе вже дуже погано ставилася. Я всі ці образи ковтнула, нічого тобі не сказала, але запам'ятала. Мене дуже вмовляли піти на цю програму, я зовсім не хотіла до тебе йти, але мене вмовили. Пішла, і ти в тій програмі знову була зла зі мною. Ти сиділа, оцінювала мене. Там ти мені теж дуже не сподобалася", – сказала Полякова.

Через деякий час Єфросиніна запросила співачку на інтерв'ю. Однак Полякова не прийшла. І причиною цьому стала образа. Маша разом з командою 8 годин чекала Олю, заплатила всім гонорари, оренду студії, але інтерв'ю так і не відбулося.

Я приїхала і зрозуміла, що не можу йти до тебе на інтерв'ю. Не можу і не хочу. Це було вперше, коли я зрозуміла, що справді підставила тебе. І десь я помстилася тобі,

– розповіла Оля.

Згодом вони вдруге домовилися про інтерв'ю і цього разу зірка вже прийшла. Полякова зазначила, що причиною цього стали позитивні зміни в Єфросиніній: "Я зрозуміла, що ти змінюєшся. Ми знали три різні Маші. Перша – відкрита, кумедна щира. Потім ти стала дуже напруженою, сконцентрованою, злою. А потім ти стала теплішою, людянішою, добрішою. Зараз ти дуже приємна у спілкуванні. Але був час, коли з тобою було неприємно. Бо завжди очікувала від тебе підколювання. Ти це робила".