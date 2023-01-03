На зимові свята Оля Полякова приїхала до України та забрала з-за кордону доньок. Всі вони живуть у заміському будинку під Києвом.

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Як Оля Полякова облаштувала укриття

Останні кілька днів росіяни атакують всю Україну ракетами та дронами. Тож співачка разом з сім'єю спала у підвалі, де був лише незручний диван.

Оля Полякова вирішила убезпечитися та облаштувала домашнє укриття. Там зірка поставила ліжка, щоб була можливість спати у комфорті.

Два дні поспіль ми спали в підвалі, але там був незручний диван. Сьогодні ми принесли у підвал ліжка. У нас буде ліжко, якщо що, будемо тут ночувати. Я сподіваюся, що вони нам не знадобляться,

– розповіла Оля Полякова.

Оля Полякова облаштувала укриття: відео

Нагадаємо, кілька ночей підряд були особливо неспокійними для столиці та околиць – росіяни атакували ракетами та дронами з різних напрямків.

Гучні вибухи у Новий рік чула й акторка Наталка Денисенко, яка зустрічала 1 січня з сином та батьками. Від ударних хвиль дрижали стіни, що дуже налякало хлопчика.