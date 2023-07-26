"Жим-жим" було, – Маша Єфросиніна розповіла, чому боїться чоловіка Олі Полякової

Маша Єфросиніна зізналася, які у неї стосунки з чоловіком зіркової подруги Олі Полякової. Телеведуча зауважила, що боїться Вадима Буряковського.

У своєму шоу "Дорослі дівчатка" подруги обговорили червоні прапорці у стосунках. Зокрема, вони згадали про заборони та обмеження. Відтак, Оля Полякова зауважила, що після початку стосунків з чоловіком, той перестав спілкуватися з більшістю своїх друзів. З огляду на це, співачка зробила висновок, що її можна назвати аб'юзером у стосунках. Водночас Єфросиніна їй заперечила, вона зауважила, що Вадим "не виглядає як жертва".

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Маша Єфросиніна боїться чоловіка Полякової

Телеведуча пояснила, що на дні народження співачки зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим хотіли посперечатися з Вадимом. Втім, їм це не дуже вдалося.

Він сказав: "Спокійно, я говорю". Він ніжно це сказав, але трохи "жим-жим" було",

– поділилася Єфросиніна.

Оля Полякова дуже здивувалася і пояснила, що Вадим насправді добра та чуйна людина.

"Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн

Що відомо про шлюб Олі Полякової

Бізнесмен Вадим Буряковський старший від співачки на 15 років. Вони познайомились на роботі. Полякова отримала замовлення на виступ на "благодійному" вечорі, який виявився днем народження чоловіка.

За словами співачки, вона закрутила роман із Буряковським і водночас була у стосунках зі своїм бойфрендом. До того ж бізнесмен також був одружений.

Оля та Вадим зіграли весілля у 2004 році. Наступного року у них народилась перша донька Марія, а у 2011 році на світ з'явилась Аліса.