В своем шоу "Взрослые девочки" подруги обсудили красные флажки в отношениях. В частности, они упомянули о запретах и ограничениях. Следовательно, Оля Полякова отметила, что после начала отношений с мужем, тот перестал общаться с большинством своих друзей. Учитывая это, певица сказала, что ее можно назвать абьюзером в отношениях. В то же время, Ефросинина ей возразила, она заметила, что Вадим "не выглядит как жертва".

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Маша Ефросинина боится мужа Поляковой

Телеведущая объяснила, что на дне рождения певицы со своим мужем Тимуром Хромаевым хотели поспорить с Вадимом. Но им это не очень удалось.

Он сказал: "Спокойно, я говорю". Он нежно это сказал, но немного "жим-жим" было",

– поделилась Ефросинина.

Оля Полякова очень удивилась и объяснила, что Вадим на самом деле хороший и отзывчивый человек.

"Взрослые девочки": смотрите видео онлайн

К слову, Маша Ефросинина на днях рассказала, что проживает сложный период. Она призналась, что их с супругом брак проходит очередное испытание. Следовательно, телеведущей морально сейчас очень сложно.

Что известно о браке Оли Поляковой