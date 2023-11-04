На початку вересня Марія вступила до Київської консерваторії на композиторське відділення. Дівчина навіть почала відвідувати пари.

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Маша Полякова вступила в Берклі

Проте тепер стало відомо, що донька Полякової також вступила до музичного коледжу в Берклі. Маша поєднуватиме навчання у двох вишах.

Чому Марія покинула навчання у Лондоні? Донька співачки зізналася – відрахувалася з англійського вишу, бо вступила до американського вишу Berklee College of Music на зимовий курс.

Нам з однокурсницею дуже не подобалося навчання там, тому що дуже слабкий рівень. Ми провчилися 12 років у музичній школі. В нас великі знання були… Вона поступила туди (у Берклі – 24 Канал), їй прийшло підтвердження. І я теж подала документи і, врешті, вступила. Ще й з дуже гарною знижкою,

– сказала Маша.

Раніше Оля Полякова розповіла в інтерв'ю, що її донька давно мріяла про навчання в Берклі. Проте минулого року вона не змогла вступити до цього закладу через вік.

Тому вона вступила до лондонського вишу. Але її мрії нікуди не зникли. Через рік донька Полякової знову спробувала сили та все ж підкорила Берклі.

Тепер, за порадою мами, Маша Полякова отримає дві освіти.

"У Лондоні Маша провчилася рік, але до цього хотіла вступити в Берклі… Тепер вона вступила туди на факультет перформер на зимову сесію. У неї були вільні півроку, і я порадила вступити у конскрваторію на композиторське відділення. Тому вона закінчить і Консерваторію, і Берклі", – заявила Оля Полякова.

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