В начале сентября Мария поступила в Киевскую консерваторию на композиторское отделение. Девушка даже начала посещать пары.
Интересно Он очень некрасиво поступил, – Маша Полякова разошлась с парнем после года отношений
Маша Полякова вступила в Беркли
Однако теперь стало известно, что дочь Поляковой также поступила в музыкальный колледж в Беркли. Маша будет совмещать обучение в двух вузах.
Почему Мария бросила учебу в Лондоне? Дочь певицы призналась – отчислилась из английского вуза, потому что поступила в американский вуз Berklee College of Music на зимний курс.
Нам с сокурсницей очень не нравилось обучение там, потому что очень слабый уровень. Мы проучились 12 лет в музыкальной школе. У нас большие знания были… Она поступила туда (в Беркли – 24 Канал), ей пришло подтверждение. И я тоже подала документы и, наконец, поступила. Еще и с очень хорошей скидкой,
– сказала Маша.
Раньше Оля Полякова рассказала в интервью, что ее дочь давно мечтала об учебе в Беркли Однако в прошлом году она не смогла поступить в это заведение из-за возраста.
Поэтому она поступила в лондонский вуз. Но ее мечты никуда не исчезли. Через год дочь Поляковой снова попробовала силы и все же покорила Беркли.
Теперь, по совету мамы, Маша Полякова получит два образования.
"В Лондоне Маша проучилась год, но до этого хотела поступить в Беркли… Теперь она поступила туда на факультет первомер на зимнюю сессию. У нее были свободные полгода, и я посоветовала вступить в конскрваторию на композиторское отделение. Поэтому она закончит и Консерваторию, и Беркли", – заявила Оля.
Как Маша Полякова училась в Лондоне
- Минувшим летом дочь Оли Поляковой окончила школу. Маша Полякова вступила в музыкальный колледж Лондон BMus на интегрированную степень. Ее обучение длилось один год.
- В сентябре 2022 года девушка даже заселилась в общежитие. Маши выделили отдельную комнату с кроватью, столом, шкафом и туалетом.
- Звездная дочь рассказывала, что один месяц в Лондоне стоил ей не меньше тысячи фунтов (около 45 тысяч гривен).
- По ее словам, дешевле жить там просто невозможно, ведь нужно еще и оплачивать общежитие. Однако Маше повезло, что она попала на бесплатную программу обучения для украинцев.