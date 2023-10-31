Вилікувала акне, – Маша Полякова вперше показала чесні фото без макіяжу
Джерело:Маша Полякова
Маша Полякова часто в інстаграмі показує реалії свого життя. Днями вона поділилася, що тривалий час страждає через проблемну шкіру.
Зокрема, у Маші з підліткового віку були акне. На щастя, їй вдалося вилікуватись. Тож вона показала, свою шкіру до лікування й тепер.
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Маша Полякова показала фото без макіяжу
З'ясувалося, що дівчина бореться з проблемною шкірою з 13 років. Втім, їй вдалося вилікуватись і тепер Маша може ходити без макіяжу на вулиці та почувається впевнено. Сліди постакне хоч і залишилися на обличчі дівчини, але неозброєним оком вони ледь помітні.
Ось такий я маю вигляд без макіяжу. Але я вилікувала акне, тепер я ходжу вулицями без мейку, а це я не робила від 13 років,
– написала під фото Маша.
Маша Полякова без макіяжу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Як Маша Полякова виглядала з акне і тепер / Скриншоти з інстаграм-сторіс
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