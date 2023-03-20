З початком повномасштабної війни чоловічі та жіночі проєкти об'єдналися й дають концерти як "Єдиний квартал". Усі вони благодійні – для військових, медиків, поліції та нацгвардії, але за участь у них акторам платять. Марта Адамчук не розсекретила суму, однак студією, яка знаходить гроші в такий скрутний час, захопилася.

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Марта Адамчук про зарплату в "Жіночому кварталі"

Символічно нам платять. Ніхто нічого не вибивав, це їхня ініціатива. Ми дуже вдячні, що вони знаходять можливість якось нам символічно платити,

– прокоментувала Марта Адамчук.

Однак зараз співачку "годують" гонорари з комерційних виступів.

"В основному мій заробіток – це я сама. У мене є ФОП. Слава Богу, є якась можливість зараз виступати, десь заробляти, сплачувати податки. Але я рада, що з "Кварталом" у нас є двіжуха", – додала артистка.

Марта Адамчук з Кравець, Кошовим та іншими артистами / Фото з інстаграму

Марта Адамчук каже, що "кварталівські" зйомки для неї на першому місці, адже зі студією підписаний контракт. Однак команда завжди враховує особистий графік кожного й намагається ставити благодійні виступи чи ефіри в порожні віконця.

У нас ходіння наліво все офіційне. У нас є паралельне життя, їм це теж на руку. Тому що як-не-як ми обличчя "Кварталу". Тобто ми і себе піаримо, у нас у кожного є своя діяльність, але це і їм плюс,

– наголосила співачка.

До речі, нещодавно зірка "Кварталу 95" Олена Кравець оголосила, що пішла з проєкту й повертатися не планує. Вона віддала студії майже 20 років, а під час повномасштабної війни вирішила реалізуватися як телеведуча. У неї є авторська програма "Тихий вечір з Оленою Кравець", а про "кварталівців" вона каже: "Я дуже сподіваюся на їхнє розуміння, що вони не дуже ображені на мене".