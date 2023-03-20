С началом полномасштабной войны мужские и женские проекты объединились и дают концерты как "Единый квартал". Все они благотворительные – для военных, медиков, полиции и нацгвардии, но за участие в них актерам платят. Марта Адамчук не рассекретила сумму, однако студией, которая находит деньги в столь трудное время, восхитилась.

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Марта Адамчук о зарплате в "Женском квартале"

Символично нам платят. Никто ничего не выбивал, это их инициатива. Мы очень благодарны, что они находят возможность как-то нам символически платить,

– прокомментировала Марта Адамчук.

Однако сейчас певицу "кормят" гонорары с коммерческих выступлений.

"В основном мой заработок – это я сама. У меня есть ФЛП. Слава Богу, есть какая-то возможность сейчас выступать, где-то зарабатывать, платить налоги. Но я рада, что с "Кварталом" у нас есть движуха", – добавила артистка.

Марта Адамчук с Кравец, Кошевым и другими артистами / Фото из инстаграма

Марта Адамчук говорит, что "кварталовские" съемки для нее на первом месте, ведь со студией подписан контракт. Однако команда всегда учитывает личный график каждого и пытается ставить благотворительные выступления или эфиры в пустые окошки.

У нас хождение налево все официальное. У нас есть параллельная жизнь, им это тоже на руку. Потому что как-никак мы лицо "Квартала". То есть мы и себя пиарим, у нас у каждого есть своя деятельность, но это и им плюс,

– подчеркнула певица.

Кстати, недавно звезда "Квартала 95" Елена Кравец объявила, что ушла из проекта и возвращаться не планирует. Она отдала студии почти 20 лет, а во время полномасштабной войны решила реализоваться как телеведущая. У нее есть авторская программа "Тихий вечер с Еленой Кравец", а о "кварталовцах" она говорит: "Я очень надеюсь на их понимание, что они не очень обижены на меня".