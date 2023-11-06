Він не злий, – співачка Марта Адамчук прокоментувала скандали та співпрацю з Потапом

Співачка Марта Адамчук колись була беквокалісткою Потапа. Період їхньої співпраці вона згадує з теплом. Артистка прокоментувала і скандали з репером, вона вважає, що зараз у нього важкий період.

Марту Адамчук пам’ятають з шоу "Х-фактор" та "Голос країни". Але до цих проєктів вона три роки працювала бек-вокалісткою у Потапа та Насті Каменських.

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Адамчук прокоментувала скандали з Потапом

Адамчук прокоментувала скандали з репером. На питання журналістки, чи час Потапа вже минув, співачка відповіла, що це плітки.

Я не хочу ні оцінювати, ні обговорювати. По-перше, я їх дуже люблю, це моя фактично сім'я. А по-друге, я б хотіла сказати свою думку. Якби я поспілкувалася з Льошею, я б запитала, як він: "Льоша, як ти? Чому в тебе зараз таке у житті?",

– сказала Марта.

За її словами, Потап дуже позитивний і не злий. Вона також пояснила, чому репер написав скандальний трек "Волонтер".

"Можливо, він написав пісню "Волонтер" за старою схемою, як колись, – не зі зла це зробив, а просто написав пісню в такій структурі, як він це робив раніше. Я не знаю, треба питати Льошу", – додала Адамчук.

Про співпрацю з Потапом

Співачка пригадала співпрацю з репером та Настею Каменських. Вона пояснила, що це був важливий досвід.

Я, коли потрапила до них на бек-вокал, це було щось вау, після того, як я виросла в селі. Тоді я відчувала себе зіркою… Я три роки з ними проїздила. Це колосальний досвід. Відбиток сильний залишився,

– зазначила Марта Адамчук.

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