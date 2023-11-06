Марту Адамчук помнят из шоу "Х-фактор" и "Голос країни". Но до этих проектов она три года работала бэк-вокалисткой Потапа и Насти Каменских.
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Адамчук прокомментировала скандалы с Потапом
Адамчук прокомментировала скандалы с рэпером. На вопрос журналистки, время ли Потапа уже истекло, певица ответила, что это сплетни.
Я не хочу ни оценивать, ни обсуждать. Во-первых, я их очень люблю, это моя практически семья. А во-вторых, я хотела бы сказать свое мнение. Если бы я пообщалась с Лешей, я бы спросила, как он: "Лёша, как ты? Почему у тебя сейчас такое в жизни?",
– сказала Марта.
По ее словам, Потап очень положительный и не злой. Она также объяснила, почему рэпер написал скандальный трек "Волонтер".
"Возможно, он написал песню "Волонтер" по старой схеме, как прежде, – не со зла это сделал, а просто написал песню в такой структуре, как он это делал раньше. Я не знаю, нужно спрашивать Лешу", – добавила Адамчук.
О сотрудничестве с Потапом
Певица вспомнила сотрудничество с рэпером и Настей Каменских. Она объяснила, что это был важный опыт.
Я, когда попала к ним на бэк-вокал, это было что-то вау, после того как я выросла в деревне. Тогда я чувствовала себя звездой… Я три года с ними проезжала. Это колоссальный опыт. Отпечаток сильный остался,
– отметила Марта Адамчук.
Смотрите интервью с Мартой Адамчук: видео
За что критикуют Потапа: коротко
- Рэпера больше всего критиковали за выезд и отсиживание за границей. На днях Потап снова уехал за границу. Его с женой заметили в аэропорту Варшавы – они летели в Барселону.
- После хейта в прошлом году Потап заявил, что рвался на фронт, но отец заочно записал его в терроборону.
- Подписчики не поверили артисту, начались насмешки. Так что Потап даже показал контракт добровольца. Тогда рэпер написал, что все же в ТРО служит очно, а не заочно.
- Однако здесь не все так "гладко". Контракт утвержден приказом Минобороны от 7 марта 2022 года. Но в то время Потап из Каменских находился в Барселоне.