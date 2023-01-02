Щасливою звісткою про поповнення у великій родині модель Айрленд Болдвін поділилась у перший день 2023 року. Вона показала фото з УЗД, де видніється крихітний малюк.

До слова Алек Болдвін, який увосьме став батьком, показав щемливе фото всієї сім’ї

"Щасливого Нового року", – написала майбутня матуся, якій 27 років.



Айрленд Болдвін вперше стане мамою / Фото з інстаграму моделі

Батьком дитини стане 37-річний бойфренд, музикант RAC (справжнє ім’я – Андре Аллен Анжос). Вони у стосунках близько року.



Айрленд Болдвін та Андре Анжос / Фото з інстаграму музиканта

Чи відреагував Алек на вагітність доньки

Сам Алек Болдвін поки що ніяк не прокоментував те, що вперше стане дідусем. Втім, фанати під його останнім відео зі статуєю Свободи вже вітають з майбутнім поповненням у сім'ї й тим, що він скоро вперше стане дідусем:

"Щойно побачив чудові новини у Айрленд. Чи відчуваєте, що готові стати дідусем?";

"З Новим роком… Скоро будете дідусем. Вітаю";

"Вітаємо дідуся Алека та бабусю Іларію! Все готове, у вас є свої, а тепер і онуки! Новий розділ!";

"Вітаємо дідуся!".

Водночас найстаршій доньці Алека фанати бажають легкої вагітності та щасливого материнства. На радісну новину вже відреагувала кузина дівчини – Гейлі Болдвін, а також Періс Хілтон, Жасмін Тукс, Румер Вілліс, яка теж скоро стане матір'ю, та інші знаменитості. Зазначимо, що Айрленд є єдиною донькою від першої дружини Алека – Кім Бейсінгер, вони були у шлюбі з 1993 по 2022 рік. Згодом актор одружився на Гілларі Болдвін, яка народила йому 7 дітей.

Нагадаємо, що Алек Болдвін рік тому отримав скандальну репутацію через трагічний інцидент на знімальному майданчику. 21 жовтня 2021 року від пострілу Алека Болдвіна на зйомках фільму "Іржа" загинула операторка з України Галина Гатчінс. Розслідування триває, і днями з’явилась нова інформація про те, що актора можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Півтора місяця тому стало відомо, що про цей випадок знімуть документальний фільм.