Після театрального університету імені Карпенка-Карого Станіслав Боклан у Києві не залишився. Він поїхав працювати у Донецький театр у Маріуполі. Там він орендував квартиру та грав на одній сцені з місцевими акторами, багато з яких трагічно загинули під час окупації.

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Стас Боклан про окупований Маріуполь

Немає мого першого театру, де я працював. Немає квартири, в якій я жив там. І немає багатьох людей, з якими я працював. Я ніколи не думав, що в мені може бути стільки ненависті, тому що це страшно уявити,

– зізнався Стас Боклан.

Станіслав Боклан / Скриншот з відео

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Нагадаємо, зірка тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков теж втратив житло в Маріуполі. Будинок, в якому була його квартира, знищили російські окупанти.

"Там була наша квартира. Чому "була"? Все просто. Влучання. Згоріла багатоповерхівка. Нас "освободілі" від квартири", – розповідав Бєдняков у червні.