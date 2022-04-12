Маріуполь має жити, – Alyona Alyona показала місто до та після "русского міра": щемливе відео
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Реперка Alyona Alyona двічі приїздила в Маріуполі з концертами. Вона пам'ятає його сильним і нескореним, але вже півтора місяця окупанти рівняють місто з землею. Тож артистка просить світ видворити "русскій мір" з Маріуполя.
За останні три роки в Маріуполі відродилося концертне життя. Туди приїжджали з гастролями, там влаштовували фестивалі, але 24 лютого все змінилося. Зараз чи не весь шоу-біз згадує його довоєнним. Серед них і Alyona Alyona.
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Alyona Alyona про Маріуполь до та після "русского міра"
Alyona Alyona була в Маріуполі двічі – 2019-го на ГогольFest та 2021-го MRPL City Festival. Реперка пригадує, що "це було перше побачене нею місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося".
Вона пам'ятає, багатоповерхівки зі слідами обстрілів, будинки, які відновили за 8 років війни, парк і заклали зі смачною їжею, які їм показав водій. Для неї Маріуполь завжди буде сильним, творчим, зеленим і квітучим з ароматом моря. Однак зірка хоче, щоб світ побачив місто таким, яким його зробив "русскій мір".
Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна,
– потужно написала Alyona Alyona.
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Повний текст публікації Alyona Alyona:
Я була в Маріуполі двічі. До локдауну на ГогольFest 2019 і на MRPL City Festival 2021. Це було перше побачене мною місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося.
Показуючи нам місто, водій розповідав багато історій про місцевих, звертав увагу на наслідки влучань в житлові будинки, показував нам будівлі, які зазнали руйнувань, та їх вигляд зараз, показав парк, возив до різних закладів, розповів, де смачно годують, привіз до моря.
Маріуполь залишився відтоді в моєму серці. Сильне, творче, зелене та квітуче місто з ароматом моря. Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна.