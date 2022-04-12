Шеф Ектор, який близько року має українське громадянство, нещодавно приїхав у Київ. Попередніми тижнями він волонтерив у Польщі, поки його столичний ресторан годував волонтерів та територіальну оборону.

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Нещодавно Хіменес-Браво опублікував сторіс та позначив одного з бійців полку "Азов". Чоловік побачив це та відповів йому у приватні повідомлення. Ектор вирішив показати частину листування, яка його найбільше вразила:

"Воїн: Слава Україні!

Ектор: Героям Слава! Тримайтеся! Якщо щось треба буде – пишіть.

Воїн: Зараз все, що може допомогти, це інформаційна допомога, але ви і так уже все робите, спасибі. Ми з друзями хотіли б спробувати ваші фірмові стейки після того, як все закінчиться.

Ектор: Навіть не обговорюється.

Потрібно говорити про деблокаду?

Потрібно говорити про деблокаду? Воїн: Так, важливо говорити про деблокаду.

Ектор: Я не військовий, скільки ви можете протриматися?

Воїн: Важко відповісти, ще тримаємося, противник зазнає величезних втрат і з кожним днем ​​все менше хоче воювати з нами, але питання про деблокаду варто підіймати не для того, щоб врятувати нас (військових), а деблокада потрібна, щоб врятувати мирні життя: жінок і дітей. У місті вже 40 днів немає світла, газу та води, 90% споруд спалені, люди живуть у підвалах, виживають хто як може…

Ми і самі харчуємося мівіною та снікерсами. Ми триматися зможемо довго, а ось люди без їжі з водою сумніваюся, що довго протримаються з урахуванням фактів зґвалтування та вбивств з боку російських військових. У них дуже мало часу...

Ектор поділився, що його вразило останнє повідомлення.

"Військовий, який перебуває в оточенні 10 тисяч орків, переживає в першу чергу за мирних жителів. У його рідному місті Маріуполі зруйновано 90% будівель, вони харчуються мівіною. Але у питанні деблокади він насамперед говорить про людей. Цінності, які присутні у хлопцях, що захищають Маріуполь, в ідеології "Азов" – вони невідомі російським, які ґвалтували, мародерили, вбивали мирних жителів", – каже Ектор.

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Він переконаний, що про мужніх військових, які за своїм бажанням залишились в оточеному Маріуполі, будуть знімати фільми.

Мужність, сміливість, самовіддача, любов до країни та своєї роботи. Ці хлопці – герої. Про них зніматиметься кіно. Я гордий, що познайомився з @khimikdavid. Деблокада Маріуполя – найважливіша тема на сьогодні. Люди мають жити. Захисники, чоловіки – мають жити,

– підсумував Ектор.

Днем раніше Ектор також опублікував відеоролик, де показав моторошні кадри зі знищеного міста Маріуполя.