За останні три роки в Маріуполі відродилося концертне життя. Туди приїжджали з гастролями, там влаштовували фестивалі, але 24 лютого все змінилося. Зараз чи не весь шоу-біз згадує його довоєнним. Серед них і Alyona Alyona.

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Alyona Alyona про Маріуполь до та після "русского міра"

Alyona Alyona була в Маріуполі двічі – 2019-го на ГогольFest та 2021-го MRPL City Festival. Реперка пригадує, що "це було перше побачене нею місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося".

Вона пам'ятає, багатоповерхівки зі слідами обстрілів, будинки, які відновили за 8 років війни, парк і заклали зі смачною їжею, які їм показав водій. Для неї Маріуполь завжди буде сильним, творчим, зеленим і квітучим з ароматом моря. Однак зірка хоче, щоб світ побачив місто таким, яким його зробив "русскій мір".

Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна,

– потужно написала Alyona Alyona.

Маріуполь очима Alyona Alyona до та під час великої війни: відео

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Повний текст публікації Alyona Alyona:

Я була в Маріуполі двічі. До локдауну на ГогольFest 2019 і на MRPL City Festival 2021. Це було перше побачене мною місто, яке зазнало біль, смерть та руйнування з 2014, але вистояло, залишилось українським та стрімко відбудовувалося.

Показуючи нам місто, водій розповідав багато історій про місцевих, звертав увагу на наслідки влучань в житлові будинки, показував нам будівлі, які зазнали руйнувань, та їх вигляд зараз, показав парк, возив до різних закладів, розповів, де смачно годують, привіз до моря.

Маріуполь залишився відтоді в моєму серці. Сильне, творче, зелене та квітуче місто з ароматом моря. Я так хочу, щоб весь світ побачив, що там відбувається зараз! Щоб весь світ об'єднався для звільнення Маріуполя від російських загарбників! Маріуполь має жити. Маріуполь – це Україна.