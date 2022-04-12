За последние три года в Мариуполе возродилась концертная жизнь. Туда приезжали с гастролями, там устраивали фестивали, но 24 февраля все изменилось. Сейчас весь шоу-биз вспоминает его довоенным. В их числе и Alyona Alyona.

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Alyona Alyona о Мариуполе до и после "русского мира"

Alyona Alyona была в Мариуполе дважды – в 2019-м на ГогольFest и в 2021-м на MRPL City Festival. Рэперша вспоминает, что "это был первый увиденный ею город, который испытал боль, смерть и разрушение с 2014, но выстоял, остался украинским и стремительно восстанавливался".

Она помнит, многоэтажки со следами обстрелов, дома, которые восстановили за 8 лет войны, парк и заведения с вкусной едой , которые им показал водитель. Для нее Мариуполь всегда будет сильным, творческим, зеленым и цветущим, с ароматом моря. Однако звезда хочет, чтобы мир увидел город таким, каким его сделал "русский мир".

Я так хочу, чтобы весь мир увидел, что там происходит сейчас! Чтобы весь мир объединился для освобождения Мариуполя от русских захватчиков! Мариуполь должен жить. Мариуполь – это Украина,

– мощно написала Alyona Alyona.

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Полный текст публикации Alyona Alyona:

Я была в Мариуполе дважды. До локдауна на ГогольFest 2019 и на MRPL City Festival 2021. Это был первый увиденный мной город, который испытал боль, смерть и разрушение с 2014, но выстоял, остался украинским и стремительно восстанавливался.

Показывая нам город, водитель рассказывал много историй о местных, обращал внимание на последствия попаданий в жилые дома, показывал нам потерпевшие разрушения здания, и их вид сейчас, показал парк, возил в разные заведения, рассказал, где вкусно кормят, привез к морю.