Без уколів та риносептопластики: Марина з "Холостяка" показала, якою була 2 роки тому

Учасниця шоу "Холостяк", яка наближається до фіналу проєкту, часто обговорює у мережі свої зміни у зовнішності. Марина з Харківщини показала, який мала виглядала до косметичних та хірургічних втручань всього 2 роки тому.

Марина неодноразово розповідала на проєкту, що "зробила" собі груди, губи та інші дрібні маніпуляції з обличчям, але це часто негативно коментували як в мережі, так і конкурентки на проєкті. Нещодавно вона показала у мережі відео, якою була ще 10 років тому – з надмірною вагою, іншим стилем одягу та іншими зовнішніми рисами.

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Але з роками життя у Харкові вона створила свій косметичний центр, де також наважилась на зміни. Відтак, вона схудла, ставши фітнес-моделлю, та зробила собі мамопластику, збільшила губи і робила операцію на носі – риносептопластику.

Без уколів і до ринопластики, "своє" обличчя / зараз, з уколами і риносептопластика. Різниця між фото і в роках. На фото зліва мені 24 роки, а зараз мені 26. Я зробила риносептопластику, бо мені було дуже важко дихати. Я не розуміла чому в мене завжди закладений ніс, я часто в ночі прокидалась через це. В мене з'явилась залежність від крапель, без них я не могла заснути,

– поділилась Марина в мережі.



Марина з "Холостяка" 2 роки тому і зараз / Фото з інстаграму дівчини

Вона каже, що звернулась зі своїми скаргами до хірурга, в якого робила вперше мамопластику, який відправив її на КТ.

"Звичайно там було викривлення носової перегородки, і можливо це сталось після аварії у 2017 році, коли я сильно вдарилась носом. Тож треба було робити септопластику. Я вирішила, що якщо вже ми будемо робити ніс, то трохи підправимо форму. Так, хірург проаналізував мій запит, щоб ніс не виглядав штучно, що б не надто змінити форму. Я благала, щоб він залишився як мій, тільки вужче зробити. Ну й основне, це звичайно щоб я могла дихати", – додала дівчина.

Результатом вона залишилась дуже задоволена, а деякі підписники у коментарях зазначили, що й зовсім не побачили різниці між фото. Тому ефект операції вийшов практично непомітним, хоча вона й додала, що форма носа приходить до кінцевого результату за рік або два.



Марина показала результат риносептопластики / Фото з інстаграму Марини

Учасниця "Холостяка" також розповіла, що сама собі підколює губи і робить ботокс раз у рік. Чистка обличчя у неї – раз у два місяці, і раз у рік влаштовує собі біоревіталізацію або коле полінукліотиди.

24 канал не закликає до косметологічних втручань чи хірургічних операцій, лише розповідає досвід інших жінок. Ви та ваше тіло є унікальним і лише ви вирішуєте, чи хочете додати йому змін.

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Нагадаємо, що у фінальних епізодах "Холостяка" після 9 випуску залишились: