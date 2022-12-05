Як відомо, Марина народилась і виросла у селі Катеринівка Лозівського району Харківської області. Її батько – фермер, а мама – домогосподарка, також у неї є старша сестра і молодший брат. Вона їх дуже любить, тому своє дитинство згадує з теплом і любов'ю. Ще у 6 випуску вона гордо заявила, що "людина не вибирає, де їй народитись".

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"Моє дитинство це про природу, про домашню худобу і поля. Я пасла гусят, саджала помідори, допомагала мамі саджати картоплю. Моє дитинство – це про суперзоряне небо. Такого не побачити в місті. Таке небо я бачила лише в себе в селі, коли лежала на сіннику з подружкою по сусідству Юлею", – поділилась учасниця проєкту.

Вона розповіла, що поки тато розвивав сільське господарство, вона з сестрою допомагала мамі. Свій бізнес батьки Марини почали "з нуля" – інколи жили у вагончику прямо на фермі, щоб обробляти господарство недалеко від дому. Вона дуже любила свій дім та природу, але завжди мріяла пов’язати своє життя з красою і творчістю. Тому в 14 років переїхала у Харків.

Так вийшло, що певний час мене батьки возили в школу в місто, в Лозову. І там часто я стикалась з тим, що з мене глузували що я з села… Мені було дуже неприємно, я сварилась певний час, але все було марно. Коли я переїхала в Харків, в коледжі я теж зіштовхнулась з такими жартами. Я не розумію, яке право хто кому дав судити за те, що людина не обирала? Як би і могла обрати, я все одно б народилась саме там! У мене було неймовірне дитинство, і я дуже пишаюсь своїми батьками, які привчили мене працювати і цінувати свободу,

– заявила Марина, підкріпивши фото з трактором.



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Вона каже, що поки одні жартують, вона змалечку працювала і відклала гроші. Відтак вона змогла побудувати своє життя так, як завжди хотіла. У підсумку Марина зазначила, що вона "не успішний успіх", але вона абсолютно щира і відкрита у своїх намірах.

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Реакція мережі

Підписники Марини підтримали її та подякували за її щирість, а дівчата "з міста", які її образили, тепер ще більше впали у їхніх очах: