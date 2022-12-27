Марина неоднократно рассказывала на проекте, что "сделала" себе грудь, губы и другие мелкие манипуляции с лицом, но это часто негативно комментировали как в сети, так и конкурентки на проекте. Недавно она показала в сети видео, которая была еще 10 лет назад – с избыточным весом, другим стилем одежды и другими внешними чертами.

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Но с годами жизни в Харькове она создала свой косметический центр, где решилась на изменения. Следовательно, она похудела, став фитнес-моделью и сделала себе маммопластику, увеличила губы и делала операцию на носу – риносептопластику.

Без уколов и к ринопластике, "свое" лицо/сейчас, с уколами и риносептопластикой. Разница между фото в 2 года. На фото слева мне 24 года, а сейчас мне 26. Я сделала риносептопластику, потому что мне было очень тяжело дышать. Я не понимала почему у меня всегда был заложен нос, я часто ночью просыпалась из-за этого. У меня появилась зависимость от капель, без них я не могла заснуть,

– поделилась Марина в сети.



Марина из "Холостяка" 2 года назад и сейчас / Фото из инстаграмма девушки

Она говорит, что обратилась со своими жалобами к хирургу, у которого впервые делала маммопластику, который отправил ее на КТ.

"Конечно там было искривление носовой перегородки, и возможно это произошло после аварии в 2017 году, когда я сильно ударилась носом. Поэтому нужно было делать септопластику. Я решила, что если мы будем делать нос, то немного подправим форму. Да, хирург проанализировал мой запрос, чтобы нос не выглядел искусственно, что бы не слишком изменить форму. Я умоляла, чтобы он остался как мой, только уже сделать. Ну и основное, это конечно чтобы я могла дышать", – добавила девушка.

Результатом она осталась очень довольна, а некоторые подписчики отметили, что и вовсе не увидели разницы между фото. Поэтому эффект операции получился практически незаметным, хотя она добавила, что форма носа приходит к конечному результату за год или два.



Марина показала результат риносептопластики / Фото из инстаграмма Марины

Участница "Холостяка" также рассказала, что сама себе подкалывает губы и делает ботокс раз в год. Чистка лица у нее – раз в два месяца, и ежегодно устраивает себе биоревитализацию или колет полинуклиотиды.

Обратим внимание! 24 канал не призывает к косметологическим вмешательствам или хирургическим операциям, только рассказывает опыт других женщин. Вы и ваше тело уникальны и только вы решаете, хотите ли придать ему изменения.

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