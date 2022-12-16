Учасниця шоу "Холостяк" Марина не приховує, що для створення бажаної фігури вдавалась не тільки до схуднення, але й пластичних операцій – вона збільшила груди та зробила ніс незадовго до проєкту, а також періодично коле губи. Вона показала, як змінилась за кілька років у відео.

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Учасниця "Холостяка" показала свій "апгрейт"

Марина опублікувала відео, в якому показала архівні фото. Там вона постає з коротким волоссям і значно більшою вагою.

На перших фото ви можете побачити розбиту мене. Занедбана дівчина, з дуже коротким волоссям, зайвою вагою, яка бажає досягти кращого, але не знає як… На першому фото – це я їду в електричці в Харків. Підкорювати місто. На фото, де я з ноутбуком, це я дивлюсь романтичний фільм. Де історія кохання, в якому головна героїня струнка і приваблива. Я теж хотіла бути такою,

– зізналась учасниця реаліті-шоу.

Марина розповіла, що на той час вона переїхала не в Харків, а у Вовчанськ до бабусі, де навчалась не на тій спеціальності, яку хотіла У 16 років дівчина захворіла на розлад харчової поведінки, бо на той час батьки не контролювали її харчування.

Як змінилась Марина: дивіться відео

"Ось і отримала… Не надто шикарний вигляд як для 16 років. Це я набрала 20 кілограмів за пів року. Я оговталась швиденько, але в мене ніяк не виходило привести себе у форму. Дієти допомагали на короткий час, я зривалась і набирала ще більше потім. Загалом, я заробила собі РХП. І звичайно, що я підірвала цим собі здоров'я".

Дівчина зізналась, що ненавиділа себе, "повертала" їжу або "карала" себе голодуваннями. Також пробувала займатись спортом, однак неправильно виконувала вправи. З часом Марина схудла на 12 кілограмів, позбулась розладу та відпустила волосся – у ролику є і такі світлини.

Я б хотіла додати, що я не посоромилась розповісти Алексу про цей період життя. На побаченні я розповіла про свої провали і в бізнесі. Бо це зробило мене сильнішою. Мені важливо, щоб поруч був чоловік, який буде мене любити такою яка є, з повагою до мого минулого. Це стосується і друзів. Вдячна тим, хто пройшов цей шлях зі мною,

– підсумувала Марина.

Додамо, що про пластичні операції зізнавалась ще одна учасниця 12 сезону "Холостяка" – акторка Вікторія Варлей. Вона розповіла, що вдавалась до таких маніпуляцій: робила нижню блефаропластику – операцію на повіках та часткове видалення Біша – операцію, спрямовану на вилучення скупчень жиру щічної ділянки. Також після проєкту Вікторія збільшила губи.