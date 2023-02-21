Акторка Марина Грицук з "Дизель Шоу" після окупації знайшла роботу на російському каналі
Джерело:Марина Грицук
Зірка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Марина Грицук стала ведучою ранкового шоу в Білорусі. Тепер вона обличчя міжнародної версії російського каналу ТНТ. Це після того, як пережила окупацію під Києвом.
Білоруська акторка Марина Грицук працювала в Україні на "Дизель Шоу", але після 17 днів в окупації під Києвом повернулася на Батьківщину, щоб влаштуватися там на російський телеканал. Зараз вона ведуча ранкового шоу "Підйом".
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Марина Грицук з "Дизель Шоу" працює на російському телеканалі в Білорусі
Новою роботою Марина Грицук похизувалася в інстаграмі. Тепер і вона фінансує російські ракети, які летять в Україну, адже на білоруському телеканалі ТНТ International заробляє компанія "Газпром-медіа", вона є власником ТНТ з 2001 року.
Цікаво, що ексакторка "Дизель Шоу" ще до повномасштабного вторгнення Росії не соромилася вести заходи з путіністом Дмитром Дюжевим, який катається в окупований Донецьк.
У Грицук більшість проросійських коментаторів, але українці теж висловлюють свою позицію:
- "Гроші не пахнуть";
- "Як то кажуть кому війна, а кому піар";
- "Ну ви зробили свій вибір".
Нагадаємо, раніше Єгор Крутоголов розповідав, що вторгнення Росії застало Марину Грицук під Києвом. В окупації вона провела 17 днів, а забирати її приїхали на танку завдяки зв'язкам чоловіка.
"Вона потрапила в окупацію під Києвом. 17 днів вона з сім'єю просиділи без зв'язку та світла. На 17 день чоловік домовився її забрати. За нею приїхав танк і забрав її. Її чоловік – артист. Просто хотів врятувати свою дружину, бо ми не могли допомогти. Вони дуже сильно ризикували", – коментував керівник "Дизель Шоу" у липні 2022 року.
- До речі, Сергій Писаренко та Євген Нікішин з "Дизель Шоу" теж обрали Росію. У вересні вони знайшли роботу на лайнері, що курсує з Сочі до Туреччини, а в Україні їх прозвали "мерзотниками".
- У листопаді Євген Сморигін заявив, що вони обоє покинули проєкт, бо "не змогли офіційно висловити проукраїнську позицію". На диво, співпрацю з ними розірвали, але розуміють як людей, бо у них "там сім'ї".