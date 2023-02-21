Белорусская актриса Марина Грицук работала в Украине на "Дизель Шоу", но после 17 дней в оккупации под Киевом вернулась на Родину, чтобы устроится там на российский телеканал. Сейчас она ведущая утреннего шоу "Подъем".

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Марина Грицук из "Дизель Шоу" работает на российском телеканале в Беларуси

Новой работой Марина Грицук похвасталась в инстаграме. Теперь и она финансирует летящие в Украину российские ракеты, ведь на белорусском телеканале ТНТ International зарабатывает компания "Газпром-медиа", она является владельцем ТНТ с 2001 года.

Интересно, что экс-актриса "Дизель Шоу" еще до полномасштабного вторжения России не стеснялась вести мероприятия с путинистом Дмитрием Дюжевым, катающимся в оккупированный Донецк.

У Грицук большинство пророссийских комментаторов, но украинцы тоже высказывают свою позицию:

"Деньги не пахнут";

"Как говорят кому война, а кому пиар";

"Ну вы сделали свой выбор".

Напомним, ранее Егор Крутоголов рассказывал, что вторжение России застало Марину Грицук под Киевом. В оккупации она провела 17 дней, а забирать ее приехали на танке благодаря связям мужа.

"Она попала в оккупацию под Киевом. 17 дней она с семьей просидели без связи и света. На 17 день муж договорился ее забрать. За ней приехал танк и забрал ее. Ее муж – артист. Просто хотел спасти свою жену, потому что мы не могли помочь. Они очень сильно рисковали", – комментировал руководитель "Дизель Шоу" в июле 2022 года.