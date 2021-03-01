Телеведуча та дружина Медчедчука Оксана Марченко вже відчула на собі тиск санкцій, введених РНБО. За її словами, у неї закриті рахунки в банку та заборонені будь-які фінансові операції. Санкції також торкнулись акцій телеканалу "1+1".

Одіозна телеведуча розповіла, що дізналась про запроваджені санкції щодо неї та її чоловіка по телебаченню. Вона заявила, що "Зеленський впав в її очах нижче плінтуса" і їй щиро шкода українців, які голосували за нього на президенстьких виборах. Марченко переконана, що Зеленський принизив себе і владу в цілому, а боротися з жінкою незаконними методами – це, на її думку, аморально.

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Ця влада давно стала непрогнозованою, але примітивізм і цинічна обмеженість цього кроку з боку влади зашкалює,

– підкреслила Марченко.

Вона зізналась, що через санкції її бізнес дуже постраждав, але для неї та чоловіка – кума Путіна Володимира Медведчука – все лише починається. Втім, вона переконана, що разом з чоловіком пройде всі випробування.

"Випробування незаконно введеними санкціями для нашої сім'ї тільки почалися. Закриті рахунки в банку, заблоковані будь-які фінансові операції, заборонені розпорядження і використання активів та власності. Щодо бізнесу – я ним володію, але управління здійснюється менеджерами компаній", – заявила Оксана Марченко.

Щодо телеканалу "1+1", часткою акцій з якого володіє телеведуча, то вони заблоковані. Вона не може ними розпоряджатись. Оксана Марченко переконана, що введенння санкцій за підозрою у фінансуванні тероризму є "абсурднии ярликом влади для приховування своїх незаконних дій". Жінка переконана, що це скоріше політична розправа і порушення конституційного принципу презумпції невинуватості.

До слова Без Путіна, грошей і труби: що забрали у Медведчука і Марченко

Що відомо про введення санцій на Марченко і Медведчука: