Оксана Марченко відреагувала на введені проти неї санкції і заявила про вступ в ОПЗЖ: відео
19 лютого стало відомо, що проти політика Віктора Медведчука та Оксани Марченко, які підтримують Росію, вводять санкції через фінансування тероризму. Скандальна дружина нардепа опублікувала емоційне відео, в якому назвала дії РНБО та Володимира Зеленського беззаконними.
Джерело:ютуб-канал Оксани Марченко
У трихвилинному ролику ведуча звернулась не лише до перших осіб держави, а й до громадян, запевнивши, що вони з чоловіком Віктором Медведчуком нібито роблять все для того, щоб Україна була мирною та успішною. Крім того, Оксана Марченко заявила, що відтепер є членом партії ОПЗЖ.
Важливо На Оксану Марченко наклали санкції
Реакція Оксани Марченко на введення санкцій
Рішення РНБО ведуча назвала "неконституційним і репресивним". Вона пригадала, що чинний президент України Володимир Зеленський влітку 2003 року разом з командою "Квартал 95" звернувся до неї з проханням про працевлаштування. Тоді вона нібито посприяла, щоб комедійна програма з'явилась в ефірі каналу "1+1".
Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на каналі "1+1"… Ви вже в минулому. І з кожним своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою політичну труну,
– різко заявила Оксана Марченко.
Одіозна ведуча назвала себе і свою родину "майбутнім мирної та успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і житимуть щасливо". Попри те, що Марченко заперечує російську агресію на Сході та незаконну діяльність в окупованому Криму, вона запевняє, що любить Україну й тепер вестиме політичну діяльність в партії ОПЗЖ.
Ви змусили мене взяти політичну зброю. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула йти в політику, але ви не залишили мені вибору. Відсьогодні я вступаю в партію ОПЗЖ,
– заявила Марченко.
Вона додала, що в складі проросійської політичної партії буде боротися з "зеленим свавіллям і беззаконням".
Реакція Оксани Марченко на санкції: дивіться відео онлайн
Що відомо про санкції проти Медведчука та Марченко:
- через кримінальне провадження Служби безпеки України щодо фінансування тероризму на Медведчука та Марченко наклали санкції на все майно, яке перебуває в підпорядкуванні нардепа, а всі активи подружжя будуть заблоковані;
- на частку телеканалу "1+1", якою володіє Оксана Марченко, накладуть арешт;
- також Україні повернуть частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", яку присвоїло оточення Медведчука.
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