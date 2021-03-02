Скандальная жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко дала большое интервью. Она рассказала о своих планах в политике, а также вспомнила, как Владимир Зеленский в 2003 году просил ее помочь с трудоустройством. По словам телеведущей, она была гостеприимной и приняла его с друзьями в доме, где живет.

Одиозная Оксана Марченко устроила пресс-конференцию. В инстаграм-сторис телеведущая отмечала, что даст интервью украинским СМИ, однако в зале присутствовали представители новосозданного телеканала "Первый независимый" и журналисты из телеканалов Виктора Медведчука, на которые раньше наложили санкции.

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В отношении представителей других СМИ, то от них вопросов не прозвучало. В эфире телеканала, который создали представители закрытых телеканалов Виктора Медведчука Оксана Марченко рассказала о своем проекте "Паломница", планах, которые она стремится реализовать как политик, а также вспомнила, как действующий президент Украины Владимир Зеленский вместе с друзьями просил ее помощи в трудоустройстве .

Оксана Марченко о визите Зеленского

По словам Оксаны Марченко, в 2003 году Владимир Зеленский, братья Шефиры и их друзья пришли к ней домой. Тогда они предлагали сотрудничество и некоторые сценарии для Виктора Медведчука. Все это происходило в доме, где телеведущая живет вместе с семьей. Она отметила, что может поискать фотографию, но не хочет, потому что на это нужно будет много времени. Семья тогда переезжала из другого дома и неизвестно, где эти фотографии.

Люди пришли в гости, я угощала их. У нас был обед или ужин, уже не помню. Все было прекрасно. У них были классные идеи, братья Шефиры – гениальные, талантливые ребята. Они рассказывали, что хотят двигаться дальше, поскольку до этого были только командой КВН. Стремились выходить на новый уровень, требовались новые площадки,

– рассказала Марченко.

"Новые площадки – это телевидение. Конечно, были нужны телеканалы, которые смогут расширить их аудиторию зрителей. Вот об этом мы и разговаривали. Также они предлагали некоторое сценарий для моего мужа, который тогда был главой Администрации Президента. Я сказала, что его это вряд ли заинтересует", – поделилась жена Медведчука.

Отметим, что об этом случае помощи Зеленскому Марченко вспоминала, когда выражала свою реакцию на санкции и объявляла о решении уйти в политику.

Я вспоминала об этом в контексте человеческих отношений. Хотела напомнить, что эти отношения должны продолжаться, поскольку мы не знаем, что произойдет в будущем. И, возможно, однажды Зеленскому снова придется обратиться ко мне за помощью,

– отметила Марченко.

"Я, как христианка, конечно же помогу. Потому что я христианка", – отметила ведущая. Отметим, что во время пресс-конференции Марченко часто вспоминала о Боге.

Жена Медведчука отметила, что не понимает, что произошло с Зеленским: "Что с ним случилось, который чип он получил, возможно, инопланетянами похитили, я не знаю. Вероятно, что с человеком что-то случилось. Мы все надеялись, что он изменит страну к лучшему. Где грань между ним и нами".

Как бы я тогда уважительно ни относилась к этой команды, к этим людям, но угрозы, которые я сейчас получаю – смешные. Меня удивляет, что эти сценаристы не понимают, что с такими людьми, как я и мой муж сегодня, так не надо поступать. Мы честные граждане своей страны. Это наша Украина. Мы можем кому-то не нравиться, это демократично. Но я имею право на свое мнение,

– отметила Марченко.

Ранее скандальная ведущая отметила, что "Зеленский упал в глазах ниже плинтуса" и ей жаль украинцев, проголосовавших за него на выборах. Также Марченко убеждена, что Зеленский унизил себя и власть в целом, а бороться с женщиной незаконными методами – аморально.

Марченко о Майдане

Марченко призналась, что на Майдане она не была: "Людей, которые вышли на Майдан и стремились что-то изменить, обманули. Тогда ими манипулировали так же как продолжают делать все эти годы".

Однако четкой гражданской позиции она не высказала и тему войны на Донбассе в который раз обошла.

Оксана Марченко о визите Зеленского и "Квартала 95": смотрите видео онлайн

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