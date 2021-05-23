Måneskin – Zitti e buoni: текст і переклад драйвової пісні переможця Євробачення-2021

На Євробаченні-2021 переможцем конкурсу став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Колектив з Італії отримав найбільшу кількість балів та журі. Про що співає гурт – дізнавайтесь далі.

Переможець Євробачення-2021 виступав у фіналі Євробачення під номером 24. Рок-гурт запалив сцену конкурсу та повернув усім глядачам відчуття свободи та драйву після року паузи у музичній індустрії.

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Måneskin – Zitti e buoni: дивіться виступ переможця Євробачення-2021

Текст пісні Måneskin – "Zitti e buoni" (Італія)

Zitti e buoni

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi fra' di fango

Giallo di siga' fra le dita

Io con la siga' camminando

Scusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' gli prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io, ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa perchè

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

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Переклад пісні Måneskin – "Тихіше води, нижче трави" (Італія)

Вони все одно не зрозуміють, про що я,

Одяг вимазаний, брате, у бруді,

З пожовклими від сигарет пальцями,

Я йду легкою ходою.

Вибач, але я дуже вірю,

Що піду на зліт,

Хоч і доводиться йти в гору,

Тому я зараз і тренуюся.

Щасливо залишатися, пані та панове!

Актори, ваш вихід!

А ви плюйте, щоб не наврочити,

Сидіть тихіше води, нижче трави.

Народ тут підозрілий, чимось торгують по кутах.

Я занадто багато ночей провів поза домом,

Зараз рознесу ці двері в друзки!

Дивлюся вгору, як скелелази,

Ти пробач, мама, що у мене не всі вдома, але ...

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони.

Я

Писав сторінки за сторінками,

Бачив сіль і сльози,

Цих людей на машинах,

"Проти течії не піти!" –

Напис на надгробку.

У моєму будинку Бога немає,

Але якщо ти знайдеш сенс часу,

Ти повстанеш із забуття.

І немає такого вітру, який переміг би

міць природи

З правильної точки зору.

Відчуваєш, як п'янить вітер?

З восковими крилами за плечима

Я буду шукати цю висоту,

Захочеш зупинити мене – удачі!

Краще відразу відрубати мені голову.

Тому що....

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони.

Люди базікають, на жаль,

Про те, в чому не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

Тут я задихаюся.

Люди базікають, на жаль,

Про те, в чому не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

Тут я задихаюся.

Люди базікають, на жаль,

Про те, в чому ні хр*на не тямлять.

Відвези мене туди, де я випливу,

Тут я задихаюся.

Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,

І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони,

Ми божевільні, зате не такі, як вони.

Ми не такі, як вони.

До слова Україна на Євробаченні-2021: яке місце Go_A посіли у фіналі

Фінал Євробачення-2021 відбувся у Роттердамі в Нідерландах 22 травня. За перемогу у фіналі змагалися 26 виконавців. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 20 травня. Шістку інших фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.

До слова, букмекери прогнозували перемогу Італії, країну якого представляв гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Друге місце в списках переможців очолювала представниця Франції Барбара Праві з піснею Voilà. Трійку лідерів закріпляла представниця Мальти – Дестіні з піснею Je Me Casse. На четвертому місці розміщувався учасник від Швейцарії Gjon's Tears із чуттєвою піснею Tout l'univers. Українському гурту Go_A з піснею SHUM букмекери прогнозували 5 місце.