Måneskin – Zitti e buoni: текст і переклад драйвової пісні переможця Євробачення-2021

На Євробаченні-2021 переможцем конкурсу став гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Колектив з Італії отримав найбільшу кількість балів та журі. Про що співає гурт – дізнавайтесь далі.
Переможець Євробачення-2021 виступав у фіналі Євробачення під номером 24. Рок-гурт запалив сцену конкурсу та повернув усім глядачам відчуття свободи та драйву після року паузи у музичній індустрії.
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Måneskin – Zitti e buoni: дивіться виступ переможця Євробачення-2021
Текст пісні Måneskin – "Zitti e buoni" (Італія)
Zitti e buoni
Loro non sanno di che parlo
Vestiti sporchi fra' di fango
Giallo di siga' fra le dita
Io con la siga' camminando
Scusami ma ci credo tanto
Che posso fare questo salto
Anche se la strada è in salita
Per questo ora mi sto allenando
E buonasera signore e signori
Fuori gli attori
Vi conviene non fare più errori
Vi conviene stare zitti e buoni
Qui la gente è strana tipo spacciatori
Troppe notti stavo chiuso fuori
Mo' gli prendo a calci 'sti portoni
Sguardo in alto tipo scalatori
Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Io, ho scritto pagine e pagine
Ho visto sale poi lacrime
Questi uomini in macchina
Non scalare le rapide
Scritto sopra una lapide
In casa mia non c'è Dio
Ma se trovi il senso del tempo
Risalirai dal tuo oblio
E non c'è vento che fermi
La naturale potenza
Dal punto giusto di vista
Del vento senti l'ebrezza
Con ali in cera alla schiena
Ricercherò quell'altezza
Se vuoi fermarmi ritenta
Prova a tagliarmi la testa perchè
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Parla la gente purtroppo
Parla non sa di che cosa parla
Tu portami dove sto a galla
Che qui mi manca l'aria
Sono fuori di testa ma diverso da loro
E tu sei fuori di testa ma diversa da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
Siamo fuori di testa ma diversi da loro
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Переклад пісні Måneskin – "Тихіше води, нижче трави" (Італія)
Вони все одно не зрозуміють, про що я,
Одяг вимазаний, брате, у бруді,
З пожовклими від сигарет пальцями,
Я йду легкою ходою.
Вибач, але я дуже вірю,
Що піду на зліт,
Хоч і доводиться йти в гору,
Тому я зараз і тренуюся.
Щасливо залишатися, пані та панове!
Актори, ваш вихід!
А ви плюйте, щоб не наврочити,
Сидіть тихіше води, нижче трави.
Народ тут підозрілий, чимось торгують по кутах.
Я занадто багато ночей провів поза домом,
Зараз рознесу ці двері в друзки!
Дивлюся вгору, як скелелази,
Ти пробач, мама, що у мене не всі вдома, але ...
Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,
І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони.
Я
Писав сторінки за сторінками,
Бачив сіль і сльози,
Цих людей на машинах,
"Проти течії не піти!" –
Напис на надгробку.
У моєму будинку Бога немає,
Але якщо ти знайдеш сенс часу,
Ти повстанеш із забуття.
І немає такого вітру, який переміг би
міць природи
З правильної точки зору.
Відчуваєш, як п'янить вітер?
З восковими крилами за плечима
Я буду шукати цю висоту,
Захочеш зупинити мене – удачі!
Краще відразу відрубати мені голову.
Тому що....
Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,
І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони.
Люди базікають, на жаль,
Про те, в чому не тямлять.
Відвези мене туди, де я випливу,
Тут я задихаюся.
Люди базікають, на жаль,
Про те, в чому не тямлять.
Відвези мене туди, де я випливу,
Тут я задихаюся.
Люди базікають, на жаль,
Про те, в чому ні хр*на не тямлять.
Відвези мене туди, де я випливу,
Тут я задихаюся.
Нехай я божевільний, зате я не такий, як вони,
І ти пришелепкуватий, зате не такий, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони,
Ми божевільні, зате не такі, як вони.
Ми не такі, як вони.
До слова Україна на Євробаченні-2021: яке місце Go_A посіли у фіналі
Фінал Євробачення-2021 відбувся у Роттердамі в Нідерландах 22 травня. За перемогу у фіналі змагалися 26 виконавців. Перша десятка фіналістів визначилася 18 травня, друга – під час другого півфіналу, 20 травня. Шістку інших фіналістів, які боролися за перемогу, замикали країни-засновники Євробачення та країна-господар.
До слова, букмекери прогнозували перемогу Італії, країну якого представляв гурт Måneskin з піснею Zitti e buoni. Друге місце в списках переможців очолювала представниця Франції Барбара Праві з піснею Voilà. Трійку лідерів закріпляла представниця Мальти – Дестіні з піснею Je Me Casse. На четвертому місці розміщувався учасник від Швейцарії Gjon's Tears із чуттєвою піснею Tout l'univers. Українському гурту Go_A з піснею SHUM букмекери прогнозували 5 місце.