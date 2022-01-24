Зухвалі та епатажні учасники рок-гурту Måneskin підкорили не лише Європу, а весь світ, тож їх з нетерпінням чекали фани по всій планеті. Їхній тур мав стартувати 6 лютого в Лондоні, а закінчитися – 14 березня концертом у Ризі. Однак загострення ситуації з коронавірусом перекреслило всі плани рокерів.

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Нам дуже шкода, але ми повинні повідомити вам, що маємо відкласти весь тур 2022 року по Європі та ArenasTour в Італії через ситуацію з COVID-19,

– заявили Måneskin.

Переможці Євробачення-2021 запевнили, що були готові до великого туру Європою, але впродовж останніх кількох днів їм стали надходити рекомендації щодо обмеження кількості місць. Разом з тим, їхні виступи на фестивалях і кількох відкритих майданчиках в Італії – Римі, Вероні та Ліньяно-Сабб'ядоро – залишаються в силі.

"Ми не можемо ручатися за всі концерти, тому що кожна країна має власні правила, і ми, звичайно, повинні їх дотримуватися, тому що маємо робити свої концерти повністю безпечними для всіх", – пояснили Måneskin.

Так, музиканти пообіцяли, що нові дати туру оприлюднять якомога швидше, не пізніше 1 березня 2022 року.

Måneskin не приїде в Україну