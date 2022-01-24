Sonya Kay, справжнє ім'я якої Софія Хлябич, розпочала сольну кар'єру 2012-го. За 10 років вона дала сотні концертів, здійснила міні тур Америкою, отримала чимало музичних нагород і прикрасила не один модний глянець. Однак раптово для шанувальників вирішила покинути сцену.

Читайте також Євробачення-2022: що відомо про вісьмох фіналістів Нацвідбору

Як співачка Sonya Kay я закінчила свою кар'єру… Я вдячна родині, команді, любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці й зі сльозами на очах,

– написала Sonya Kay.

Вона не зізналась, чим буде займатися тепер і чи знайдеться місце для музики в її новому житті. Однак племінниця Софії Ротару порадила фанам "не опускати руки, віри в себе" та йти до мрії, як вона колись до великої сцени.

Для перегляду всіх фото і відео гортайте вправо

Цікаво, що після весілля з хокеїстом Олегом Петровим у червні 2020-го в Sonya Kay була творча пауза. У жовтні 2021 року вона повернулась на сцену та презентувала новий альбом "Драйв".

Реакція мережі на закінчення кар'єри Sonya Kay

Безумовно, прихильники розчаровані таким рішенням Sonya Kay. Тому вони закликають дівчину збиратися з силами та повертатися в шоу-біз:

"Дуже шкода. Чомусь дуже багато українських музикантів здуваються. А лишається усяке г*мно";

"Не можу повірити, класні пісні";

"Сподіваюсь, ми ще почуємо вашу бомбезну творчість";

"Шкода, але ж кожен фініш – це, по суті, старт. Успіхів у всьому, що плануєш далі. Дякую за роботу";

"Чудові пісні українською мовою. Відчуваю ,що ще повернетеся".

Повний текст публікації Sonya Kay:

Любі друзі, у мене для вас є важлива новина. Хочу вам повідомити, що, як співачка Sonya Kay, я закінчила свою кар'єру. Я вважаю, що ми з командою зробили величезний вклад в українську музику. Ми показали, що українська мова є і завжди буде в тренді, і може звучати стильно і сучасно. Я отримала декілька нагород важливих в нашій країні і страшенно цим пишаюсь! З ніжністю згадую кожен концерт, міні тур в Америку, глянцеві журнали, в яких я була, співпрацю з відомими брендами.

Протягом всього шляху я зустріла багато класних та чудових людей. Я вдячна своїй родині, своїй команді, своїм любим шанувальникам, кожному, хто мене підтримував і вірив в мене! Я прощаюсь з вами з сумом в серці й зі сльозами на очах. Я хочу вам сказати, що якщо у вас є мрія, як в мене колись була мрія стати співачкою, то ніколи не опускайте руки, вірте в себе і знайте, що у вас все обов'язково вийде! З любов'ю і вдячністю кожному з вас! Ваша Sonya Kay!