Українська співачка MamaRika днями відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Артистку запитали, чи наважилася б вона на операцію зі збільшення грудей.
До теми Даша Квіткова показала, як змінилася її фігура за півтора року: вражаюче відео
MamaRika про зміни у зовнішності
Артистка зізналась, що її груди й справді деформувалися за час грудного вигодовування. Спершу вона хотіла б зайнятись спортом та користуватись спеціальними кремами, але не виключає, що задумається над пластикою.
Думаю, так. Бо поки я годувала "малишки" були бодрячком, а зараз трошки засумували. Якщо серйозно, то груди завжди змінюють форму після грудного вигодовування, і їм потрібен час на відновлення. Тим більше я годувала малого 1,4 – а це ой як не мало.
"Тому спорт в поміч, а також крем від розтяжок і надія на генетику. Якщо ні – тоді, може, дійсно задумаюся над пластикою. Бачу, що дофіга хто зробив собі втиху, і навіть вигляду не подає. Вважаю, що кожен може робити зі своїм тілом те, що хоче. Головне, щоб тобі з цим потім було комфортно", – висловила свою думку щодо змін MamaRika.
MamaRika про пластику / Фото з інстаграм-сторіз
Хто з зірок зізнавався про пластику
- Підприємиця Даша Кацуріна розповідала, що зробила операцію на груди близько 6 років тому – після народження першої дитини. Змінами вона задоволена досі.
- Раміна Есхакзай лягла під ніж пластичного хірурга у вересні минулого року – вона робила септопластику. Але ця операція була не задля зміни форми носа, а щоб покращити дихання.
- Про чергову пластичну операцію також зробила блогерка Саша Бо. Вона їздила в Італію, де наважилась на булхорн – зміна форми верхньої губи.