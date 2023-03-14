Українська співачка MamaRika днями відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Артистку запитали, чи наважилася б вона на операцію зі збільшення грудей.

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MamaRika про зміни у зовнішності

Артистка зізналась, що її груди й справді деформувалися за час грудного вигодовування. Спершу вона хотіла б зайнятись спортом та користуватись спеціальними кремами, але не виключає, що задумається над пластикою.

Думаю, так. Бо поки я годувала "малишки" були бодрячком, а зараз трошки засумували. Якщо серйозно, то груди завжди змінюють форму після грудного вигодовування, і їм потрібен час на відновлення. Тим більше я годувала малого 1,4 – а це ой як не мало.

"Тому спорт в поміч, а також крем від розтяжок і надія на генетику. Якщо ні – тоді, може, дійсно задумаюся над пластикою. Бачу, що дофіга хто зробив собі втиху, і навіть вигляду не подає. Вважаю, що кожен може робити зі своїм тілом те, що хоче. Головне, щоб тобі з цим потім було комфортно", – висловила свою думку щодо змін MamaRika.



MamaRika про пластику / Фото з інстаграм-сторіз

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