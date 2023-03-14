Украинская певица MamaRika на днях ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Артистку спросили, решилась бы она на операцию по увеличению груди.
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MamaRika об изменениях во внешности
Артистка призналась, что ее грудь действительно деформировалась за время грудного вскармливания. Сначала она хотела бы заняться спортом и пользоваться специальными кремами, но не исключает, что задумается о пластике.
Думаю, да. Потому что пока я кормила "малышки" были бодрячком, а сейчас немного загрустили. Если серьезно, то грудь всегда меняет форму после грудного вскармливания, и им нужно время на восстановление. Тем более я кормила малыша 1,4 – а это ой как не мало.
"Поэтому спорт в помощь, а также крем от растяжек и надежда на генетику. Если нет - тогда, может, действительно задумаюсь над пластикой. Вижу, что дофига кто сделал себе в утешение, и даже виду не представляет. Считаю, что каждый может делать со своим телом то, что хочет. Главное, чтобы тебе с этим потом было комфортно", – высказала свое мнение по поводу изменений MamaRika.
MamaRika о пластике / Фото из инстаграмм-сториз
Кто из звезд признавался о пластике
- Предприниматель Даша Кацурина рассказывала, что сделала операцию на грудь около 6 лет назад – после рождения первого ребенка. Изменениями она довольна до сих пор.
- Рамина Эсхакзай легла под нож пластического хирурга в сентябре прошлого года – она делала септопластику. Но эта операция была не для изменения формы носа, а для улучшения дыхания.
- Об очередной пластической операции также сделала блоггерша Саша Бо. Она ездила в Италию, где решилась на булхорн – изменение формы верхней губы.