32-річна MamaRika обіцяла не засиджуватися в декреті й дотрималась свого слова. У суботу, 2 жовтня, вона вперше за довгий час вийшла на велику сцену. Її довгоочікуване повернення відбулось у Києві.

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До столиці співачка приїхала з двомісячним сином Давидом і чоловіком Сергієм Середою, які підтримували її за лаштунками. Оскільки останні пів року подружжя живе в Одесі, малюку довелось витримати майже 500 кілометрів дороги в один бік.

Який треш я пережила з молоковідсмоктувачами в машинах, Сєргєічем з дитиною на руках майже добу. Доведено – мама, яка годує двомісячного синочка, може гастролювати, нехай і з такими пригодами,

– заявила MamaRika.

Вона додала, що концерт у Києві – це її офіційний вихід з декрету. Так, артистка пообіцяла дивувати фанів новою музикою.

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До слова, 38-річна Катя Осадча на п'ятий день після третіх пологів здійснила перший публічний вихід і відтоді не зникає зі світських заходів у столиці. Тоді як дружина "Холостяка" Макса Михайлюка повернулась до моделінгу через три місяці після народження доньки Аріани.

Повний текст публікації MamaRika:

Беручи до уваги вчорашні події, цей пост може запросто зникнути з інсти, як і вона сама. Але головне, що з моєї пам'яті ніколи не зникнуть ваші палаючі очі та пісні в унісон того вечора! Це було дуже душевно!

Хто слідкує за моїми сторіс, бачив, який треш я пережила з молоковідсмоктувачами в машинах, Сєргєічем з дитиною на руках майже добу. І все це, щоб вийти знову на сцену й робити те, що вмію найкраще і страшенно люблю.

Доведено – мама, яка годує двомісячного синочка, може гастролювати, нехай і з такими пригодами. Це був найкрутіший камбек еве! Тому Мамка знову в строю, готуйте вуха, проліски! Вриваємося.