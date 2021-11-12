Через суддівство на "Танцях з зірками" Максим рідко буває разом із коханою та сином вдома. Навіть Геловін вони святкували лише зараз.
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Сім'я Чмерковського відсвяткувала Геловін
Дружина хореографа опублікувала миловидне відео на особистій сторінці в інстаграмі. Пета приміряла костюм феї Дінь-Дінь, а її коханий вирішив перевтілитися в героя популярного серіалу "Гра в кальмара".
Особливу увагу привернув 4-річний син подружжя – Шай. Хлопчик приміряв на себе образ ковбоя й виглядав дуже харизматично. Видно, що він неймовірно щасливий приїзду батька додому.
З (запізнілим) Геловіном від Чмерковських! Спізнившись на 2 тижні, у Макса не було вибору. Тривалість уваги Шая була приблизно 5 хвилин, але Дінь-Дінь це вдалося!
– написала Пета під відео.
Максим Чмерковський з дружиною і сином святкував Геловін: дивіться відео онлайн
У коментарях прихильники засипали компліментами зіркову сім'ю. Зокрема, чимало приємних слів пролунало на адресу Шая.
- "Ваш син прекрасний!"
- "А де друга дитина? Ми хочемо більше красивих Чмерковських!"
- "Яка чудова родина!"
- "Чарівні!"
- "У вас чудова сім'я, прекрасний син!"