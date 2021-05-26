MamaRika вагітна первістком: чуттєве фото з чоловіком

Відома українська співачка MamaRika оголосила, що вона з чоловіком Сергієм Середою незабаром вперше стануть батьками! Зірка опублікувала зворушливе фото й показала животик.

Тільки нещодавно успішна українська співачка MamaRika говорила про те, що вона з чоловіком працює над тим, щоб стати батьками. І вже тепер, 26 травня, зірка оголосила, що вагітна первістком.

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Співачка MamaRika стане мамою

Радісною новиною артистка поділилась в інстаграмі. Вона опублікувала чарівне фото з чоловіком Сергієм Середою. Молоде подружжя стояло перед камерою напівбоком й дивилися у вікно.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) одягнула пудрову обтислу сукню, що вдало зробило акцент на вагітному животику. Вона зібрала волосся у хвіст, а передні пасма вклала пишними локонами. Образ доповнювали масивні сережки-кільця.

На обличчі зірка зробила гарний макіяж, нафарбувавши очі тушшю й нюдовими тінями, а губи – бежевим блиском. Сергій Середа ніжно підтримував животик та обіймав дружину.

Зовсім скоро нас буде троє, і Мамка офіційно стане мамою,

– написала співачка під фото.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму зірки

Шлюб MamaRika із Сергієм Середою