Мама MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Середа) живе Польщі, а батько – в Росії. Мало хто про це знає, але співачка досі зрідка з ним спілкується. Це тому, що тема війни в них під табу.

До теми Новоутворення в кишківнику, – MamaRika вперше розповіла про перенесену операцію

Чому MamaRika досі спілкується з батьком з Росії

У мене прекрасний батько, ми спілкуємося. Рідко дуже, але спілкуємося. Я маю одного батька, і я приймаю його таким, яким він є. У нас все окей. Просто в мене специфічна історія, ми не бачимося роками з очевидних причин. Ми в різних світах живемо, от і все. Я не знаю, чи взагалі коли-небудь побачуся з ним, враховуючи всю ситуацію,

– емоційно зізналася MamaRika.

Чоловік нібито хвилюється і за доньку, і за онука Давида, але вони "обмежуються людськими стосунками" й не говорять про війну. Співачка не з чуток знає, як сильно телевізор впливає на росіян, адже колись давно їздила туди в гості. Вона погоджується зі словами начальника ГУР Буданова, що пропаганда – це те, що окупанти вміють найкраще, тож навіть не береться йому щось пояснювати.

"Він просто живе там, і цим все сказано. Він уже підстаркуватий дідусь. Він в адекваті настільки, наскільки може бути людина, яка все життя прожила там. Ми ці теми ніколи не піднімаємо. Якщо він навіть пробував, то я відрізала і сказала, що ми або спілкуємося про нас, або не спілкуємося взагалі. У нас дуже розмежовані правильні стосунки, це вкрай рідке спілкування з метою показати онука. Онук – це його любов", – поділилася MamaRika.

Ще одна причина, через яку артистка час від часу зв'язується з батьком з Росії – це 90-річна бабуся, яка її виховувала.

Бабулі 90 років. Вона будь-якої миті може згаснути. А для мене це близька людина. Мені потрібно інколи хоча б знати, чи вони живі-здорові, чи в них все окей. Просто знати для себе,

– наголосила співачка.