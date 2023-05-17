Мама MamaRika (настоящее имя – Анастасия Среда) живет в Польше, а отец – в России. Немногие об этом знают, но певица до сих пор изредка с ним общается. Это потому, что тема войны у них под табу.

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Почему MamaRika до сих пор общается с отцом из России

У меня прекрасный отец, мы общаемся. Редко очень, но общаемся. У меня есть один отец, и я принимаю его таким, какой он есть. У нас все окей. Просто у меня специфическая история, мы не видим годами по очевидным причинам. Мы в разных мирах живем, вот и все. Я не знаю, вообще ли когда-нибудь увижусь с ним, учитывая всю ситуацию,

– эмоционально призналась MamaRika.

Мужчина будто бы волнуется и за дочь, и за внука Давида, но они "ограничиваются человеческими отношениями" и не говорят о войне. Певица не понаслышке знает, как сильно телевизор влияет на россиян, ведь когда-то давно ездила туда в гости. Она соглашается со словами начальника ГУР Буданова, что пропаганда – это то, что оккупанты умеют лучше всего, поэтому даже не берется ему что-либо объяснять.

"Он просто живет там, и этим все сказано. Он уже пожилой дедушка. Он в адеквате настолько, насколько может быть человек, который всю жизнь прожил там. Мы эти темы никогда не поднимаем. Если он даже пробовал, то я отрезала и сказала, что мы либо общаемся о нас, либо не общаемся вообще. У нас очень разграничены правильные отношения, это крайне редкое общение с целью показать внука. Внук – это его любовь", – поделилась MamaRika.

Еще одна причина, по которой артистка время от времени связывается с отцом из России – это 90-летняя бабушка, которая ее воспитывала.

Бабушке 90 лет. Она в любой момент может угаснуть. А для меня это близкий человек. Мне нужно иногда хотя бы знать, живы ли они здоровы, окей ли все у них. Просто знать для себя,

– подчеркнула певица.