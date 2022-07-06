В жизни каждого из нас были истории, у которых не было счастливого конца. Мы ощущали боль, грусть, тревогу за родного человека. Во время войны эти чувства особенно обострились, ведь сейчас миллионы семей находятся в разлуке.

Не пропустите Покорили TikTok и сердца украинцев: хиты июня от наших звезд

MamaRika представила новую песню

"У каждого из нас есть хотя бы одна личная история, которая так и не имела счастливого конца… Когда сердце разбито, надежды неоправданны и ты вынужденно начинаешь жизнь заново. Но настоящие эмоции никогда не проходят и при первой возможности рука тянется написать "Как ты там живешь без меня?", – рассказала о премьере артистка.

MamaRika написала этот трек еще задолго до 24 февраля, однако во время войны он приобрел новый смысл. Сейчас каждый украинец может найти в нем свою боль, ведь миллионы из нас вдали от родных были вынуждены покинуть привычную жизнь и спасаться от российских обстрелов, ракет.

Видео на трогательную композицию исполнительница сняла в Киеве, куда вернулась после полуторамесячного пребывания в Польше.

Скажу, что после этих съемок влюбилась в нашу столицу еще больше – она сейчас особенно грустна и прекрасна. Мы просто гуляли по улицам Киева, без сценариев, и город сам направлял нас, куда идти и что снимать,

– поделилась MamaRika.

MamaRika – "Як ти там живеш": смотрите видео онлайн

Летние премьеры украинских звезд