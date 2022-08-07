Известная украинская певица MamaRika находится в Польше, где ездит с благотворительными концертами. По дороге из Гданьска в Варшаву звезда попала в аварию с мужем и сыном.

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MamaRika попала в аварию

Певица опубликовала инстаграм-сториз, в котором показала помятую машину после аварии. По ее словам, авто впереди них резко затормозило, поэтому машина MamaRika в нее врезалась. От плохих последствий ее спасла небольшая скорость.

Машину нормально так помяло. Малыш очень испугался, но словно уже успокоился. Просто чуваки тормознули прямо перед нами, мы в них вонзились. Это просто жесть. Я не знаю, почему люди не умеют ездить нормально,

– эмоционально призналась артистка.

MamaRika заметила, что главное, что никто не пострадал, а ее сын Давид быстро успокоился. Звезда призналась, что это ее первая авария.

MamaRika попала в аварию / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, на днях MamaRika отпраздновала первый день рождения сына. По этому случаю певица показала лицо малыша, которое скрывало год.

Добавим, недавно в ДТП чуть не попала Даша Квиткова с ехавшим в Украину сыном. От столкновения с автобусом спасла дистанция и небольшая скорость.